Bossard schreibt Rekordumsatz

Bossard übertrifft mit 995 Mio. Fr. die Umsatzprognose für letztes Jahr von 930 bis 960 Mio. Fr. klar, was von den Analysten auch erwartet worden war, wenn auch nicht ganz in diesem Ausmass (die ZKB etwa ging von einem Jahresumsatzwert von 981 Mio. Fr. aus). Europa (+21% in Lokalwährung) und Asien (+26%) zeigten im vierten Quartal nochmals einen starken Zuwachs, während Amerika weniger deutlich zulegte (+3,2%). Dort war allerdings im Vorjahr ein Umsatzplus von 9,9% realisiert worden, was klar über dem damaligen Tempo von Europa (+2,4%) lag. Die Guidance für die Ebit-Marge wurde konkretisiert, bisher war ein Wert innerhalb der Spanne von 10 bis 13% prognostiziert worden, jetzt wird der «obere Bereich» der Bandbreite anvisiert. Der vollständige Jahresbericht wird am 2. März publiziert. Dann auch dürfte erstmals ein Ausblick auf 2022 abgegeben werden. Absehbar ist eine Verlangsamung des Zuwachses, weil die starken Vorjahreszahlen nun eine herausfordernde Basis darstellen. Dazu dürfte der im Jahresvergleich niedrige Euro die Entwicklung in Franken bremsen. Doch Bossard ist gut aufgestellt und gut geführt, die Perspektiven des Unternehmens bleiben daher intakt. Kurskorrekturen sollten für Zukäufe genutzt werden.