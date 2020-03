Bossard halbiert Dividende

Dass Bossard die Dividende halbiert, um angesichts der Coronakrise die Liquiditätsversorgung langfristig zu sichern, ist zu begrüssen. Zwar ist das Unternehmen solide finanziert. Wie lange sich die Pandemie auf das Geschäft auswirken wird, ist jedoch kaum abzusehen. Es ist auch im Interesse der Aktionäre, dass Bossard diese Krise gut übersteht und als Gewinnerin daraus hervorgeht. Dies gilt umso mehr, als in Aussicht gestellt wird, die Anteilseigner in einem Jahr mit einer höheren Dividende als üblich am guten Resultat 2019 partizipieren zu lassen, sofern sich das Marktumfeld bis dahin erholt hat. Bossard spricht in der Medienmitteilung von guten ersten Wochen in diesem Jahr mit einer Marge am oberen Ende der angestrebten Bandbreite. Inzwischen habe sich das Marktumfeld durch die Verschärfung der Coronakrise aber «einschneidend verändert». Näher wird auf die Aussichten für 2020 nicht eingegangen. «Finanz und Wirtschaft» wird im Laufe des Tages ihre Gewinnschätzung überprüfen. Seit Anfang Jahr haben Bossard aber bereits sehr stark korrigiert und haben daher zumindest langfristig sicher Aufwärtspotenzial.

Lesen Sie um ca. 17 Uhr die ausführliche Analyse.