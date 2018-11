Bossard kauft zu

(AWP) Der Industriezulieferer Bossard (BOSN 170.8 1.18%) verstärkt sich im Bereich additive Fertigung und übernimmt einen 49%-Anteil an der 3d-Prototyp GmbH. Es bestehe die Absicht, den Anteil am Unternehmen innerhalb der nächsten drei Jahre auf 100% zu erhöhen, hiess es in einer Mitteilung am Dienstagabend.

Das Unternehmen mit Sitz in Stans ist in der additiven Fertigung von komplexen Kunststoffteilen und -modellen aktiv. Angaben zum Kaufpreis, zum Umsatzvolumen oder zur Grösse von 3d-Prototyp werden keine gemacht.

Die Akquisition sei Bestandteil einer langfristig orientierten Strategie, wonach sich Bossard im Zukunftsmarkt des 3D-Drucks etablieren wolle, hiess es weiter.