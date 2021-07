Bossard meldet bestes Halbjahr der Firmengeschichte

Bossard hat nicht zu viel versprochen. Ein über Erwarten hohes Umsatzwachstum von mehr als 20% im Vergleich zur Vorjahresperiode hatte der Spezialist für industrielle Verbindungs- und Montagetechnik am 11. Juni für die erste Jahreshälfte 2021 in Aussicht gestellt. Herausgekommen sind nach ersten Resultaten rund 24% – mit ansehnlichen Beiträgen aller Regionen. Dazu wird ein Glanzergebnis auf Stufe Betriebsgewinn (Ebit) gemeldet. Bei Bossard ist das gleichbedeutend mit einer ebenfalls kräftigen Gewinnsteigerung. Wegen der Vorankündigung mag all das nicht mehr überraschen. Bemerkenswert gut ist es trotzdem. Denn mit der Steigerung macht die Gruppe die Einbussen vom Vorjahr mehr als nur wett. Was sie am 24. August mit dem vollständigen Semesterabschluss präsentieren wird, ist das beste Halbjahresergebnis ihrer Geschichte. Punkt. Versuchen andere Unternehmen, auf das Niveau von 2019 zurückzukehren, setzt Bossard gleich neue Rekorde. Natürlich ist die wirtschaftliche Erholung der wesentliche Antrieb dahinter. Doch auch Bossard selbst hat entscheidend dazu beigetragen und, gemäss Angaben in der Pressemitteilung, zumindest in Asien Marktanteile gewonnen. Chapeau. Die FuW-Schätzung wird auf eine Erhöhung hin überprüft.

Lesen Sie um ca. 12 Uhr die ausführliche Analyse.