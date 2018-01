Box weist Investoren den Weg für den Börsengang von Dropbox

Was Speicherdienste in der Cloud wie Dropbox oder Box anging, hatte Steve Jobs eine klare Meinung. Das sei ein «Feature», eine Funktion des Betriebssystems – «kein Business», sagte der legendäre CEO von Apple einst zu Dropbox-Chef Drew Houston. Der musste leer schlucken, gab er später zu, hielt an der Geschäftsidee seines Unternehmens dennoch fest. Gut so: Mit 10 Mrd. $ wurde Dropbox zwischenzeitlich bewertet, plant nun den Börsengang. Rivale Box hat den Schritt schon lange hinter sich. Ein Drittel sind die Papiere in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Ein Blick auf zwei Konkurrenten.

