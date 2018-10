Brandt, Schmidt, Schröder – das war’s

Es ist erst anderthalb Jahre her, dass der frisch gekürte SPD-Chef Martin Schulz unter tosendem Parteitagsapplaus erklärte: «Ich will, liebe Genossinnen und Genossen, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.» Vom «Schulz-Effekt» war in den Medien die Rede, man wähnte die Wende nah, was eher die Präferenzen der meisten Journalisten spiegelte als die Wünsche der Wählerschaft. In der Bundestagswahl vom September 2017 stürzte die einst stolze deutsche Sozialdemokratie von 25,7 auf 20,5% ab, ihr schlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik.

Wann auch immer die nächste Wahl zum deutschen Parlament folgen wird (wer möchte darauf wetten, dass dies wirklich erst im Herbst 2021 der Fall sein wird?): Die SPD kann es sich im Grunde von vornherein sparen, einen aussichtslosen Kanzlerkandidaten oder eine -kandidatin aufzustellen. Das katastrophale Abschneiden der SPD in Bayern, wo sie am Wochenende von ohnehin schon bescheidenen 20,6 auf gerade noch 9,7% zurückgestutzt wurde, ist ein mindestens so epochales Ereignis wie die Schlappe der «ewigen» Regierungspartei CSU. Diese ist, trotz aller Misere, mit ihren rund 37% immerhin vom beschämenden Status einer Splitterpartei à la SPD doch noch ziemlich weit entfernt.

Kein Personal, kein Potenzial

Die Vorhersagen für die Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober verheissen der SPD auch Ungutes, nämlich ein Absinken von 30,7 auf etwa 25%. Die Umfragen – stets mit Vorsicht zu geniessen – für eine Bundestagswahl sehen die Sozialdemokraten derzeit auf schäbigen 16%, womöglich hinter den Grünen und der AfD.

Der Schluss drängt sich auf: Die SPD ist keine Volkspartei mehr, demzufolge auch keine Kanzlerpartei. Dies bis auf weiteres, wahrscheinlich sogar auf sehr lange Zeit. Willy Brandt (im Amt von 1969 bis 1974), Helmut Schmidt (1974 bis 1982) und Gerhard Schröder (1998 bis 2005) – diese recht illustre Reihe wird einstweilen nicht fortgesetzt. Die SPD von heute hat weder das Personal von solchem Format (Kurzbeurteilung der Parteispitze, Nahles & Co.: peinlich) noch auch nur annähernd das Wählerpotenzial, um ernsthaft die Regierungsführung zu beanspruchen.

Es ergeht ihr in dieser Hinsicht ähnlich wie den französischen Sozialisten, die in der Fünften Republik François Mitterrand und François Hollande ins Élysée brachten – c’est tout. Der PS ist nunmehr völlig bedeutungslos und Lichtjahre weg von den Schlüsselposten des Staats. Ähnlich zur Randerscheinung verkommen ist auch die niederländische Schwesterpartei PvdA, die vor noch gar nicht so langer Zeit namhafte Premiers wie Joop den Uyl oder Wim Kok stellte, 2017 jedoch auf weniger als 6% Wähleranteil absackte. Auch die SPÖ, die über Jahrzehnte die Geschicke der Zweiten Republik bestimmte, könnte derzeit vielleicht noch ein Viertel des österreichischen Wahlvolks für sich gewinnen. Der italienische Partito Democratico hat in den Wahlen vom März gerade noch 18,7% erreicht. Die einst mächtige griechische Pasok ist nahezu ausradiert.

In der Schweiz übrigens liegen die Dinge anders. Die direkte Demokratie lässt fortlaufend Dampf aus dem Kessel entweichen, weshalb Wahlen kaum Schocks auslösen, und die Polparteien SVP und SP sind zugleich Regierung wie auch, je nach Nützlichkeit, Opposition.

Zurück zu Deutschland. Wenn die alte Systempartei SPD offensichtlich nicht mehr kanzlerschaftsfähig ist, wer dann noch? Etwa einzig und allein der traditionelle Gegenpart im zerbröselnden Nachkriegsarrangement, die Union, die aber ebenfalls bedenklich zur Schwäche neigt, jedoch einstweilen die grösste Kraft bleiben dürfte? Hat die allzu sesshafte Kanzlerin Angela Merkel hier etwa gar recht mit ihrem unseligen Diktum von der «Alternativlosigkeit», wenn die Parteienlandschaft sich auffächert und keine ernstzunehmende Oppositionsführung mehr besteht? Einst sassen Kohl und Strauss der sozialliberalen Koalition im Nacken, später Lafontaine und Schröder dem ausdauernden Kanzler Kohl – ein stabilisierendes Korrektiv und ein Signal an das Volk, dass die Opposition jederzeit in der Lage ist, einen Regierungschef zu stellen.

Das funktioniert nicht mehr, wenn grosse Koalitionen zur Regel werden und nur kleine Parteien Opposition spielen. Von 1966 bis 1969 regierten CDU, CSU und SPD unter Kanzler Kiesinger übergangsmässig zusammen, Willy Brandt war Aussenminister, danach wurde er Kanzler der ersten sozialliberalen Regierung. Nunmehr ist Schwarz-Rot jedoch fast zum Normalfall geworden, von 2005 bis 2009 und seit 2013 unter Kanzlerin Merkel. Die Konturen der ehemaligen Grossparteien sind in dieser Zweckehe verschwommen, gerade diejenigen des Juniorpartners SPD. Sie hat seit 2005 ein gutes halbes Dutzend Parteichefs verschlissen, während Merkel der CDU seit 2000 vorsteht.

Die Aussicht darauf, dass künftig die Grünen die zweitgrösste Bundestagsfraktion stellen dürften, so wie nun in Bayern (wo die SPD nurmehr auf Platz fünf liegt!), begeistert – erneut – vor allem manche Medien. Die Grünen haben im Bund bereits mitregiert, unter SPD-Kanzler Schröder und unter Federführung des damaligen Aussenministers Joschka Fischer, ein «Realo», der im Amt alle ideologischen Flausen ablegte. Sie stellen den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, der einen bieder-landesväterlichen Habitus pflegt. Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass an der heutigen Parteispitze immer noch viele der Weltrettung verpflichtete Schwarmgeister wirken, an der Basis sowieso.

Zu spät für die Opposition

Die FDP tat vor knapp einem Jahr das einzig Richtige, als sie aus den Verhandlungen zur Jamaika-Koalition ausstieg. Parteichef Christian Lindner wurde in den deutschen Medien dafür wegen Pflichtverweigerung geprügelt, sehr seltsam. Die SPD hingegen, die zunächst in die Opposition gehen wollte, was ihr fürwahr gutgetan hätte, kassierte für ihre anfängliche Kabinettsunlust kaum Tadel. Linke und AfD sind – noch – nicht salonfähig.

Sollten sowohl die CDU wie auch die SPD in Hessen kräftig verlieren, dürfte es in beiden Parteien rumoren. Die SPD hat immer die Option, die Koalition aufzukündigen und sich endlich einer Oppositionskur zu unterziehen, würde in Neuwahlen jedoch wohl endgültig unter die Räder kommen. Das liefe auf Selbstmord aus Angst vor dem Tod hinaus.

Deutschland nach dem Ende der SPD als einem entscheidenden Machtfaktor: Die Bundesrepublik wird nicht untergehen, doch sie wird sich ändern. Vielleicht konsolidiert sich dereinst die Parteienszene, etwa Grün/SPD/Linke. Wie sagte doch Willy Brandt: «Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer.»