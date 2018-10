Brasiliens Börse auf Rekordhoch

(Reuters) Die brasilianische Börse hat am Montag die Wahl des ultrarechten Politikers Jair Bolsonaro zum Präsidenten gefeiert. Der Leitindex in Sao Paulo sprang in der Spitze 3,1% auf ein Allzeithoch von 88’377 Punkten. Die Reaktion kommt nicht überraschend: Schon als sich ein Wahlsieg Bolsonaros nach dem ersten Wahlgang abgezeichnet hatte, stieg die Kauflaune der Anleger.

Vor allem die Aktien einiger Konzerne mit staatlicher Beteiligung stehen am Montag in der Gunst der Anleger. So stiegen die Papiere des Ölkonzerns Petrobras (PETR4 6.45 4.03%) zeitweise um 4%. Händler verwiesen auf Privatisierungsversprechen Bolsonaros. Die Landeswährung Real wertete fast 1,5% zum Dollar auf.

Bolsonaro, der die Militärdiktatur verherrlicht und politischen Gegnern mit «Säuberungen» gedroht hat, setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag gegen den Kandidaten der linken Arbeiterpartei, Fernando Haddad, durch. Zentrale Themen Bolsonaros sind die grassierende Korruption in der grössten Volkswirtschaft Lateinamerikas und die ausufernde Kriminalität.

Die Anleger setzen Börsianern zufolge auf marktfreundliche Reformen. «Diese machen sich vor allem an der Person Paulo Guedes fest, dem von Bolsonaro ein kombiniertes Wirtschafts- und Finanzministerium zugedacht wird», erläuterte DZ-Bank-Analyst Stefan Grothaus. Nun hänge vieles davon ab, ob und inwieweit sich Guedes durchsetzen könne. «Guedes’ umfassende Privatisierungspläne wurden allerdings bereits von Bolsonaro und anderen Beratern zurechtgestutzt, und auch in der Steuerpolitik bestehen offenbar einige Differenzen.» Da die Märkte des Landes schon nach der ersten Runde der Wahlen zugelegt hätten, sei das Aufwärtspotenzial begrenzt.