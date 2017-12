​Breiter Aufschwung begleitet Ausstieg aus lockerer Geldpolitik

Das globale Wachstum ist 2017 solider geworden. Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt nahm die Konjunktur in allen großen Wirtschaftsregionen gleichzeitig Fahrt auf. Am imposantesten war die Beschleunigung des Wachstums in rohstoffexportierenden Ländern wie Brasilien, Mexiko und Russland. Doch auch Japan und mehrere wichtige Volkswirtschaften in Europa zeigten sich in guter Verfassung – besonders gemessen an den Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit. Das Wachstum wird sich 2018 zwar nach unserer Einschätzung verlangsamen, doch einen großen Teil ihrer derzeitigen Dynamik dürfte die Weltwirtschaft ins neue Jahr mitnehmen.

Maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung hatte am Jahresanfang zunächst die robuste chinesische Wirtschaft. In den letzten Monaten waren die guten Zahlen der Weltwirtschaft jedoch großenteils auf eine Erholung der Investitionstätigkeit zurückzuführen (Abbildung 1). Besonders die Investitionen im Energie- und Metallbereich haben für wichtige Impulse gesorgt und nicht nur exportorientierten Schwellenländern, sondern auch Deutschland, den USA und anderen wichtigen Industriestaaten Rückenwind verschafft. Parallel zur Investitionstätigkeit hat auch der Welthandel an Schwung gewonnen, was davon zeugt, dass der Aufschwung eine breite Basis hat.

Bau von Ungleichgewichten schafft Grundlage für nachhaltiges Wachstum

Besonders ermutigend ist das Wachstum in Europa, das inzwischen nachhaltiger und weniger anfällig für Ungleichgewichte ist. Vor dem Hintergrund niedrigerer Arbeitslosenzahlen und steigender Einkommen beginnen die kontinentaleuropäischen Verbraucher, ihren Nachholbedarf zu decken, nachdem sie Konsumwünsche mehrere Jahre lang zurückgestellt hatten. Insofern befindet sich die Region eindeutig im ersten Stadium einer konjunkturellen Erholung. Die europäischen Konsumenten haben in der Vergangenheit relativ empfindlich auf Ölpreissteigerungen reagiert. Allerdings ist die Situation im Energiebereich weiterhin deutlich günstiger als im ersten Teil der Dekade.

In Japan lässt die Wirtschaftspolitik des Regierungschefs („Abenomics“) weitere Fortschritte erkennen. Am japanischen Arbeitsmarkt zeigen sich bereits Knappheitserscheinungen. So ist die Arbeitslosenquote in dem Land auf den niedrigsten Stand seit 23 Jahren gesunken, und das Verhältnis der Zahl offener Stellen zur Zahl der Bewerber ist so günstig (aus Bewerbersicht) wie zuletzt 1974. Allgemeine Lohnerhöhungen fallen zwar immer noch bescheiden aus, doch häufig wechseln Beschäftigte in besser bezahle Positionen, besonders im Teilzeitbereich.

In China erwarten wir für 2018 eine Abschwächung der Konjunktur. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass Peking das Wachstum auf einem Niveau halten kann, das die Handelspartner nicht in Bedrängnis bringt. Die politische Führung des Landes, in der Präsident Xi Jinping nun eine außergewöhnlich starke Machtposition hat, legt den Schwerpunkt seit kurzem statt auf hohe Wachstumsraten auf eine bessere Lebensqualität der Bürger. Wichtig­ster Aspekt ist dabei die Verringerung der Umweltverschmutzung. Während die Verantwortlichen diesen neuen „chinesischen Traum“ zu verwirklichen suchen, dürften sie jedoch bei Bedarf auch künftig zu expansiven Maß­nahmen greifen, um auch ihr anderes Versprechen zu erfüllen: die Verdoppelung der Einkommen bis zum Ende des Jahrzehnts. Dies würde ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,3% bis 2020 erfordern.

Bisher haben es die Verantwortlichen in China erfolgreich verstanden, die Regulierung im Finanzsektor zu ver­schärfen, ohne das Kreditwachstum in der Realwirtschaft abzuwürgen. Die Möglichkeit eines zu aggressiven Vorgehens stellt dennoch eines der großen Risiken in unserem Ausblick dar. Da Präsident Xi wahrscheinlich noch weit über den bisher üblichen Zeitraum von zwei Amtsperioden hinaus an der Spitze von Staat und Partei stehen wird, liegt es in seinem eigenen Interesse, dem Finanzsystem ein solides und dauerhaftes Fundament zu verschaffen.

Die Abkehr der Notenbanken von der expansiven Geldpolitik wird eine Herausforderung sein, die aber beherrschbar ist

Das Umschwenken der internationalen Notenbanken auf einen weniger expansiven geldpolitischen Kurs wird 2018 möglicherweise zum größten Test für die Finanzmärkte. Bisher haben zwar erst die amerikanische Federal Reserve, die Bank of England und die Bank of Canada mit Zinserhöhungen begonnen, doch einige weitere bedeu­tende Notenbanken werden zumindest erste Schritte zum Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik unternehmen.

Zurzeit gehen wir davon aus, dass die Europäische Zentralbank ihre Anleihekäufe bis Ende 2018 reduzieren und dann wahrscheinlich 2019 die Zinsen anheben wird. Wann die Bank of Japan (BoJ) die Abkehr von ihrer expan­siven Politik vollziehen wird, bleibt weiter ungewiss, doch wir erwarten für das nächste Jahr eine Abnahme der Intensität, mit der Geld in die japanische Wirtschaft gepumpt wird. Die BoJ dürfte schon relativ bald das Ende der Deflation verkünden und anschließend vermutlich auch das Volumen ihrer Käufe börsengehandelter Fonds ver­ringern. Überdies wird sie wahrscheinlich Änderungen an ihrer Politik der Einflussnahme auf die Renditekurve bekannt geben. So dürfte die BoJ den Zielwert für die 10-jährige Rendite auf über 0% anheben und möglicher­weise auch Ziele für andere Punkte der Kurve festlegen.

Die Verringerung der aufgeblähten Bilanzen der Notenbanken sollte für das globale Wachstum nicht zwangsläufig ein größeres Problem darstellen. Weltweit wird die Geldmengenlockerung – nicht die Straffung der Geldpolitik – wohl auch 2018 weitergehen, allerdings in reduziertem Tempo: statt von rund 2 Billionen USD im Jahr 2017 dürfte es um etwa 500 Milliarden USD im Jahr 2018 gehen. Diese Entwicklung wird sich zudem vor dem Hintergrund einer sehr viel ausgewogeneren Weltwirtschaft abspielen. Die haushaltspolitischen Bedingungen in den Peri­pherie­staaten der Eurozone haben sich ebenso verbessert wie die Leistungsbilanzen der Schwellenländer. Des Weiteren ist das Kreditwachstum deutlich moderater.

Vollbeschäftigung in den USA erreicht

Nach kleineren Schwankungen in der ersten Jahreshälfte 2017 scheint die US-Wirtschaft zu einem moderaten Wachstum zurückzukehren, wie wir es aus den letzten Jahren kennen. Für Anfang 2018 erwarten wir ein annualisiertes Wachstum von etwa 2-2,25%, gestützt auf einen leichten Anstieg der Nominallöhne und die jüngste Zunahme der Investitionen. Zugleich scheint die Inflationsrate bei rund 2% zu verharren, sodass die Federal Reserve an ihrem Kurs einer schrittweisen Anhebung der Zinsen festhalten dürfte. In den Wachstumsdaten für das dritte Quartal 2017 spiegelten sich offenbar nur geringe Auswirkungen der Hurrikane vom August und September wider. Das annualisierte BIP-Wachstum lag mit 3,0% fast auf dem Niveau des zweiten Quartals. Durch die Aufstockung der Lagervorräte und höhere Nettoexporte wurde der negative Effekt der Hurrikane auf die Fertigungsbranche und die Verbraucherausgaben in den betroffenen Regionen teilweise wettgemacht. Erwähnenswert ist auch, dass bei den Lageraufstockungen insgesamt ein Anstieg zu verzeichnen war, ungeachtet der gegenteiligen Entwicklung im Autohandel – die Verkaufszahlen bei Leicht-fahrzeugen erreichten nämlich im September einen zyklischen Höchststand, da viele Verbraucher Ersatzkäufe tätigten, nachdem sie ihre Fahrzeuge durch Überschwemmungen, verursacht durch Hurrikan Harvey, verloren hatten. Unerfreulicher war, dass für diese Neuwagenkäufe auf Ersparnisse zurückgegriffen werden musste, sodass die Sparquote auf einen zyklischen Tiefstand fiel. Noch tiefer dürfte die Quote in den nächsten Monaten allerdings nicht sinken, und die Auszahlung von Versicherungsleistungen für Hurrikanschäden sollte den Verbraucherausgaben einige zusätzliche Impulse verleihen.

US-Arbeitslosenquote könnte unter Tiefstand von Ende der 1990er jahre fallen

Vorübergehend hatten die Hurrikane zwar einen erheblichen disruptiven Effekt auf das Beschäftigungswachstum in den USA, doch davon abgesehen schienen sie kaum dauerhafte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu haben. Mittlerweile ist die Arbeitslosenquote niedriger als während des moderaten Aufschwungs im zurückliegenden Jahrzehnt. Nach unserer Einschätzung wird die Wirtschaft in den nächsten Monaten weiter im Vollbeschäftigungsmodus bleiben, auch wenn der Beschäftigungsanstieg an Tempo verlieren dürfte. Die Arbeitslosenquote wird bis Ende 2018 wohl auf 3,7% sinken – das wäre ein niedrigerer Wert als selbst während des robusten Aufschwungs Ende der 1990er Jahre. Dennoch sind wir skeptisch, ob die wachsende Arbeitskräfteknappheit zu einer starken Zunahme des nominalen Lohnwachstums führen und der Wirtschaft aus dem Zustand geringer Inflation bei relativ schwachem Wachstum heraushelfen wird. Das Produktivitätswachstum ist immer noch deutlich niedriger als in den 1990er Jahren. Außer im Wohnsektor ist der Preisauftrieb in den meisten Wirtschaftsbereichen äußerst gering, und bei den dauerhaften Gütern ist weiterhin eine regelrechte Deflation zu verzeichnen – Gründe dafür sind der globale Wettbewerb, die Automatisierung und andere Faktoren. Infolgedessen erscheint es immer plausibler, dass die Inflation das von der US-Notenbank Fed für den laufenden Zyklus gesteckte Ziel von 2%, bezogen auf den Index der privaten Konsumausgaben (PCE), möglicherweise verfehlen wird. Übrigens hat die Fed kürzlich die Inflationsvorhersagen korrigiert – das 2%-Ziel soll demnach erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht werden.

Warum die US-Notenbank (Fed) die Zinsen trotz niedriger Inflation weiter anheben dürfte

Die Kommunikation mit den Märkten wird für die Geldpolitiker sicher nicht einfacher, falls die Inflationszahlen weiter enttäuschen sollten. Wir glauben allerdings nicht, dass die Fed in diesem Fall die Zinserhöhungen stoppen würde. Ein Grund dafür ist, dass wir wissen, wie wichtig für die Fed ihr Eintreten für moderate langfristige Zinsen ist – das wenig diskutierte dritte Ziel neben Preisstabilität und größtmöglicher Beschäftigung. Bei der Fed ist man sich darüber im Klaren, dass außergewöhnlich niedrige langfristige Zinsen überhöhte Vermögenspreise fördern und die finanzielle Stabilität gefährden, falls sie dauerhaft auf diesem Niveau bleiben. Insofern wird die Fed wahrscheinlich eine Inflationsrate von unter 2% in Kauf nehmen, während sie die Zinsen langsam anhebt – zumindest bis sich die Arbeitslosenquote stabilisiert.

Die Nominierung von Jerome Powell als neuer Notenbankchef signalisiert, dass sich in der Zinspolitik wenig ändern dürfte. Wir werden jedoch genau darauf achten, ob die Fed unter Powells Führung beim Thema Bankenregulierung eine etwas andere Haltung einnimmt. Möglicherweise wird der neue Fed-Vorsitzende die Vorschriften für kleinere Banken lockern – allerdings möchten wir davor warnen, Powell als Befürworter einer umfassenden Deregulierung anzusehen.