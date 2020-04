Breitling-Chef: «Starke Nachfrage nach Uhren in China»

Breitling-CEO Georges Kern gehört zu den Uhrenchefs, die trotz Coronapandemie eine Vorwärtsstrategie einschlagen. Während andere grosse unabhängige Marken wie Rolex und Patek Philippe ihre neuen Uhren erst 2021 lancieren, liess Kern es sich nicht nehmen, am Donnerstag die neuen Modelle vorzustellen. «Es war uns wichtig, im Frühling unsere Neuheiten zu präsentieren und die Kollektionen nicht auf nächstes Jahr zu verschieben», sagte er in einem Webcast für Medienvertreter.

«Wir sehen, dass sich viele Märkte langsam wieder öffnen. Auch in der Schweiz werden die ersten Schritte unternommen, um den stationären Handel wieder zu öffnen», so Kern. Er sei überzeugt, dass dies zu einer deutlichen Erholung der Verkaufszahlen führen werde. «In China ist unser Umsatz in den ersten vier Wochen nach dem Ende des Lockdown im Vergleich zum Vorjahr 20% gestiegen», sagte Kern. Das seien ermutigende Zahlen, und es zeige sich erneut, dass auf krisenbedingte Umsatzeinbrüche ein Rebound folge. «Das haben wir bereits bei Sars und der globalen Finanzkrise gesehen.»