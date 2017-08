Brexit-Gespräche könnten sich verzögern

(Reuters) Die nächste Phase der Gespräche über den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union könnte sich einem britischen Sender zufolge bis Dezember verzögern. Wie Sky News am Mittwoch unter Berufung auf britische Insider berichtete, werden möglicherweise bis zum bislang angepeilten Termin im Oktober nicht ausreichend Fortschritte bei den ersten Verhandlungspunkten erzielt. Unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Kreise hiess es, in Teilen der Regierung in London werde davon ausgegangen, dass eine CDU-FDP-Koalition nach der Bundestagswahl im September zu leichteren und sachlicherenBrexit-Gesprächen führen würde. Eine Stellungnahme der britischen Regierung war zunächst nicht erhältlich.