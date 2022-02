Britanniens steiler Pfad zum «Levelling Up»

Die jüngste Veröffentlichung des Weissbuchs mit dem Titel «Levelling Up» durch die britische Regierung ist ein wichtiges Ereignis. Nicht etwa weil ihr kühnes Versprechen, die ärmeren Teile des Vereinigten Königreichs auf ein höheres Niveau zu hieven («levelling up»), die Aufmerksamkeit von der politischen Krise um Premierminister Boris Johnson ablenken könnte. Auch ist das Weissbuch nicht deshalb besonders bemerkenswert, weil es die Überwindung historischer Ungleichheit zum zentralen politischen Ziel von Johnsons Regierung erklärt. Die Bedeutung des 332-seitigen Dokuments liegt vielmehr in seiner Analyse des Problems selbst.

Wie das Weissbuch anmerkt, haben aufeinanderfolgende britische Regierungen seit den Zwanzigerjahren politische Massnahmen zur Bekämpfung der Ungleichheit zwischen den Regionen des Landes eingeführt. Die anschliessende wirtschaftliche Depression beschleunigte den Niedergang der nordenglischen, der schottischen und der walisischen Industriestädte, und die Lebensumstände der in den unterschiedlichen Landesteilen ansässigen Menschen begannen sich deutlich auseinanderzuentwickeln.

Während das Weissbuch die jahrhundertelange Geschichte der britischen Regionalpolitik in sechs sauber abgegrenzte Phasen einteilt, haben frühere Regierungen viele Versuche zur Bekämpfung der geografischen Unterschiede unternommen. Tatsächlich waren es sogar zu viele, die gekennzeichnet waren durch häufige politische Kurswechsel, einen Mangel an Koordinierung und das Versäumnis, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen.

Dezentralisierung nötig

Ein Grossteil der Kommentare zum Weissbuch konzentriert sich auf die Diskrepanzen zwischen seiner Analyse der systemischen, tief verwurzelten geografischen Ungleichheit innerhalb des Vereinigten Königreichs – die trotz der Erblasten der ehemals kommunistischen ostdeutschen Länder noch extremer ist als in Deutschland – und seinen Vorschlägen für einen Wandel. Natürlich sind die von der Regierung angekündigten Finanzmittel unzureichend, um auch nur die von der Sparpolitik im Gefolge der Finanzkrise von 2008 verursachten Schäden zu beheben.

Darüber hinaus werden die Regionen und Gemeinden trotz der angekündigten nichtfinanziellen Massnahmen – wie etwa der bescheidenen Kompetenzübertragung an die Bürgermeister – noch immer der Erlaubnis der Zentralregierung bedürfen, um ihre Zukunft in eigene Hände zu nehmen. Es bedarf deutlich mehr Kompetenzübertragungen und lokaler Verantwortung, auch im Hinblick auf Haushaltsbefugnisse, um das Vereinigte Königreich hier an andere OECD-Länder heranzuführen.

Es gibt zugleich keinerlei Hinweise, dass die Regierung sich auf die Notwendigkeit einer grösseren Konstanz und Kontinuität ihrer Politik einstellt. Ein Abgleich des Weissbuchs mit früheren wirtschaftlichen Strategiedokumenten dieser Regierung lässt einen fast völligen Mangel an Kontinuität erkennen. Die verschiedenen Dokumente sprechen, was politische Strategien und sogar zentrale Wirtschaftssektoren angeht, im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Sprache. Womöglich verbirgt dies eine zugrundeliegende Bedeutungsähnlichkeit, doch wenn ja, so ist Verwirrung garantiert.

Unterschiedliche Arten von Kapital

Doch die Analyse des neuen Weissbuchs unterscheidet sich auf wichtige Weise von früheren. Die grundlegenden Überlegungen dabei werden in der ersten Hälfte des Dokuments dargelegt. Sie beschreibt die Volkswirtschaft, unter Rückgriff auf die zur Entwicklung zur Verfügung stehenden Aktiva, als komplexes System, das einen umfassenden Reformansatz erfordert. Die zweite Hälfte ignoriert diesen analytischen Rahmen dann zugunsten der üblichen langen Liste separater Politiken. Doch indem es sich auf eine Reihe lokal verfügbarer Kapitalarten (Humankapital, Finanzkapital und soziales, physisches, immaterielles und institutionelles Kapital) und auf die Koordinierung der Massnahmen im Rahmen sogenannter Missionen konzentriert, stellt das Weissbuch nichtsdestotrotz einen Meilenstein dar.

Das liegt daran, dass dieser Rahmen Zeit und gemeinschaftliches Handeln als Treiber von Entwicklung einbezieht. Kapital ist ein allgemeiner Begriff für Dinge, in die man investieren kann und die aufrechterhalten werden können, um im Laufe der Zeit einen Strom nützlicher Dienstleistungen oder Ressourcen zu liefern. Der Wert eines Vermögensaktivums ist heute von seiner erwarteten künftigen Rendite abhängig.

Man kann die Regierungsliste der unterschiedlichen Arten von Kapital kritisieren. So lässt sie etwa natürliches Kapital unerwähnt, obwohl es mit Human- und Sozialkapital korreliert und für die Wirtschaft und die menschliche Gesundheit lebenswichtig ist. Einige Posten auf der Liste sind besonders vage, aber dennoch von entscheidender Bedeutung. Der Begriff Sozialkapital etwa, obwohl Gegenstand vieler wissenschaftlicher Debatten, verweist auf die Fähigkeit einer Gesellschaft, gemeinschaftlich zu handeln, und ist stark mit guten wirtschaftlichen Ergebnissen verknüpft.

Sichtweise von Investoren

Der zentrale Punkt jedoch ist die Einbettung der Nachhaltigkeit, im allgemeinen Verständnis dieses Wortes: Die politischen Entscheidungsträger werden als Hüter des Vermögens eines Landes betrachtet, die sicherstellen müssen, dass dieses Vermögen in der Zukunft eine Rendite abwirft. Die Regierungen sollten die lokale und regionale Wirtschaft daher auf dieselbe Weise betrachten, wie Investoren immaterielles und Organisationskapital als ausdrücklichen oder stillschweigenden Teil einer Unternehmensbilanz betrachten, und komplette Portfolios der vorhandenen Aktiva ausweisen.

In dieser Hinsicht schliesst das Weissbuch zum aktuellen Denken vieler Ökonomen über wirtschaftlichen Wohlstand und die Notwendigkeit über das BIP hinausreichender Kennzahlen auf. Das Leuchtturmprogramm der Weltbank Changing Wealth of Nations hat zum Denken über Inklusivitätskapital Pionierarbeit geleistet. Vor einem Jahr hat die Uno statistische Standards zur Messung von Ökosystemleistungen gebilligt. Die aktuelle Uno-Überarbeitung des Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, die 2025 erscheinen soll, wird einige der Lücken bezüglich dieser «fehlenden Kapitalarten» in den nationalen Bilanzen schliessen.

Systemischen Charakter erkannt

Der andere zentrale Punkt ist die Notwendigkeit der Koordinierung von Politiken über Politikfelder und Regierungsebenen hinweg. Das Weissbuch benennt hier zwölf Missionen: eine bunte Mischung aus eingesetzten Mitteln (wie etwa erhöhten öffentlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung ausserhalb Londons und Südostenglands) und komplexen Ergebnissen (wie etwa der Erhöhung der Lebenserwartung um fünf Jahre bis 2035). Auch hier lässt sich vieles in Frage stellen, darunter, wie die Prioritäten der Regionen und Kommunen zu diesen Zielvorgaben passen. Doch dass die Regierung den systemischen Charakter der Herausforderung anerkannt hat, ist wichtig.

Die «Levelling Up»-Agenda wird die Lebensumstände der Menschen in den «abgehängten» Gebieten kurzfristig nicht verändern. Aber das sollte man auch nicht erwarten. Wie Oded Galor von der Brown University in einem wichtigen, in Kürze erscheinenden Buch zum langwierigen Verlauf wirtschaftlicher Entwicklung herausstellt, ist die Geschichte ein zentraler politischer Akteur. Heute von der Gesellschaft ergriffene Massnahmen werden auf Jahrzehnte hinaus entscheiden, ob an Orten, die in früheren Perioden kaum Wohlstand erlebt haben, nachhaltige Verbesserungen des Lebensstandards möglich sind.

