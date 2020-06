Briten gewinnen Machtkampf bei Unilever

Der Machtkampf beim niederländisch-britischen Konsumgüterkonzern Unilever ist entschieden. Zugunsten der Briten. Denn Unilever wird nun de jure ein britisches Unternehmen mit Hauptsitz in London. Die Aktien der niederländischen Unilever N.V. werden in Valoren der britischen Unilever umgetauscht.

Die bald einheitlichen Titel werden auch künftig an den Börsen in London und Amsterdam sowie an der Börse in New York gehandelt. Der Hauptsitz der Nahrungsmittel- und Getränkesparte von Unilever bleibt aber in Rotterdam. Auch die laufenden Forschungsarbeiten im Lebensmittelsektor sollen künftig an der renommierten niederländischen Agrar-Universität in Wageningen stattfinden, teilt Unilever mit.