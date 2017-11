Britische Banken kämen mit «hartem» Brexit zurecht

(Reuters) Die britischen Banken können einen «harten» Brexit verkraften. «Die Bank von England kommt zu dem Urteil, dass das Bankensystem die Realwirtschaft selbst in dem unwahrscheinlichen Fall eines ungeordneten Brexit weiterhin unterstützen kann», sagte Notenbankchef Mark Carney am Dienstag in London bei der Vorlage des Finanzstabilitätsberichts der Zentralbank.

Derzeit verhandeln in Brüssel Unterhändler der britischen Regierung mit der Europäischen Union über die Modalitäten eines Ausstiegs aus dem Staatenbund. Dieser Schritt soll im März 2019 vollzogen werden. Carney forderte abermals eine «rechtzeitige Vereinbarung» über den Brexit und plädierte für eine grosszügige Übergangszeit, um die Risiken für die Finanzstabilität des Landes zu reduzieren.

Unklar ist laut Carney, ob die Widerstandskraft der Institute ausreicht, sollte der Zeitpunkt des Ausscheidens Grossbritanniens aus der EU mit einer schweren Rezession zusammenfallen. Carney kündigte an, dass die Zentralbank bis Ende des Jahres Regeln für EU-Banken veröffentlichen will, die nach dem Brexit weiter in Grobritannien präsent sein wollen.

Bei dem Stresstest fielen erstmals keine Banken durch. Allerdings schafften Barclays (BARC 186.15 -0.75%) und die Royal Bank of Scotland das nur, weil sie bereits im Laufe des Jahres ihre Kapitaldecke aufgepolstert haben. Auf Basis der Bilanzen zu Jahresbeginn, auf denen der Test basiert, hätten beide Banken nicht bestanden. HSBC (HSBA 744.7 1.1%), Standard Chartered (STAN 738 0.68%), die Lloyds Banking Group, Santander UK und die grösste britische Bausparkasse Nationwide Bulding Society kamen hingegen ohne Beanstandungen durch den Test.