Britische Notenbank kündigt Hilfsprogramm an

(Reuters) Die Bank von England will angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus im Land betroffenen Firmen mit Finanzierungshilfen unter die Arme greifen. Geplant sei der Ankauf von kurzfristigen Unternehmensanleihen, auch «Commercial Paper» genannt, teilte die britische Notenbank am Dienstag in London mit. Das Programm solle mindestens zwölf Monate lang laufen. Die aufzukaufenden Schuldenpapiere sollen dabei eine Laufzeit von höchstens einem Jahr haben. Mit den Käufen wollen die Währungshüter sicher stellen, dass von der Krise betroffene Unternehmen nicht in Liquiditätsschwierigkeiten geraten.

Unternehmen könnten auch dann an dem «Coronavirus Commercial Paper Facility» (CCPF) getauften Programm teilnehmen, sollten sie bislang noch keine derartigen Schuldentitel ausgegeben haben, teilte die Notenbank mit. Finanziert werden soll es über zusätzliche Zentralbank-Reserven, schrieb Notenbank-Chef Andrew Bailey in einem Brief an Finanzminister Rishi Sunak. Das Programm werde in einer von der Notenbank getrennten Einheit angesiedelt. Den geplanten Umfang der Käufe nannten die Währungshüter zunächst nicht.

Auf der anderen Seite des Atlantiks hatte die US-Notenbank Federal Reserve zuvor ähnliche Krisenmassnahmen zur Stützung der kurzfristigen Finanzierung von Unternehmen angekündigt. Wie zu Zeiten der Finanzkrise vor gut zehn Jahren will sie jetzt wieder kurzlaufende Unternehmensanleihen direkt von den US-Firmen erwerben, die derartige Titel begeben.