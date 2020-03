Britische Notenbank senkt noch einmal den Leitzins

(Reuters) In der Viruskrise hat die britische Notenbank den Leitzins weiter gekappt und zusätzliche Krisenmassnahmen beschlossen. Die Bank of England entschied am Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz auf das Rekordtief von 0,1% von zuvor 0,25% zu senken. Zudem weitet sie ihre Anleihenkäufe aus. Das Volumen steigt um 200 Mrd. auf 645 Mrd. £.

Das britische Pfund legt nach dem überraschenden Schritt zu und notiert zum Dollar 0,7% höher bei 1,671 $.