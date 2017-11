Britische Regierung wappnet sich für negative Folgen des Brexit

(Reuters) Weniger Wachstum, mehr Schulden, höhere Rücklagen: Die britische Regierung stellt sich auf negative Folgen des geplanten EU-Austrittes ein. Das für Haushaltsfragen zuständige Office for Budget Responsibility (OBR) senkte wegen der Brexit-Folgen seine Wachstumsprognosen, wie Finanzminister Philip Hammond am Mittwoch im Parlament mitteilte. Für dieses Jahr wurde die Vorhersage auf 1,5 von 2% gekappt, für 2018 auf 1,4 von 1,6%. Für 2019 – das Jahr des Brexit – und 2020 werden jetzt jeweils nur noch 1,3% veranschlagt. In den ersten Jahren nach dem Brexit wird laut den aktualisierten Prognosen auch eine grössere Haushaltslücke klaffen als bislang gedacht.

«Die Verhandlungen mit der EU befinden sich in einer entscheidenden Phase», sagte Hammond. «Wir sind dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass das Land auf jede Form des Ausgangs vorbereitet ist.» Die Rücklagen sollen deshalb aufgestockt werden. In den kommenden beiden Jahren sollen drei Milliarden Pfund für die Brexit-Vorbereitungen bereitgestellt werden, kündigte Hammond an. Das Geld komme zusätzlich in einen Topf, der bereits mit 700 Mio. £ gefüllt sei.

Die Austrittsverhandlungen zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union verlaufen zäh. Mehrere Punkte sind umstritten, darunter die Schlussrechnung, die die Briten bei einem Abschied aus der Staatengemeinschaft Ende März 2019 begleichen sollen. Im Zuge des Brexit-Votums vom Sommer 2016 hat sich das einst kräftige Wirtschaftswachstum abgeschwächt. Zudem hat der Pfund-Verfall dazu geführt, dass sich Importgüter verteuern und so die Preise anziehen. Dies nagt an der Kaufkraft der Briten, da die Löhne mit der Inflation nicht Schritt halten. Die Notenbank hatte jüngst erstmals seit zehn Jahren die Zinsen erhöht, um den Preisauftrieb in Schach zu halten.

«Vision für die Zukunft»

«Mit diesem Haushalt habe ich eine Vision für die Zukunft Grossbritanniens entworfen und einen Plan zu ihrer Umsetzung», sagte Hammond. Das Land bewege sich auf einen Wendepunkt in seiner Geschichte zu. Manche Brexit-Anhänger im Regierungslager werfen dem Finanzminister vor, bei den Austrittsgesprächen mit der EU nicht entschieden genug aufzutreten. Teile der regierenden Konservativen Partei machen zudem Druck, den Sparkurs der vergangenen Jahre zu lockern und die von steigenden Preisen gebeutelten Bürger zu entlasten. Der bereits seit Jahren heiss laufende Immobilienmarkt auf der Insel macht es vielen Bürgern schwer, sich die eigenen vier Wände zuzulegen – insbesondere in der Finanzmetropole London. Er wolle dafür sorgen, dass der «Traum vom Hausbesitz wieder Realität» werde, sagte Hammond. Um Hauskäufer zu entlasten, erlässt ihnen der Staat nun die Grunderwerbsteuer. Dies gilt für Erstkäufer von Objekten, die bis zu 300.000£ kosten. In den kommenden fünf Jahren sollen zudem insgesamt 44 Mrd. £ bereitgestellt werden, um den akuten Wohnungsmangel in Grossbritannien zu lindern.