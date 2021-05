Britische Regierung will mehr Befugnisse zum Stopp von Börsengängen

(Reuters) Die britische Regierung will einer Zeitung zufolge Börsengänge in London aus Gründen der nationalen Sicherheit unterbinden dürfen. Finanzminister Rishi Sunak werde innerhalb der kommenden zwei Wochen Beratungen für Vorschläge aufnehmen, berichtete die «Financial Times» am Dienstagabend unter Berufung auf das Ministerium. «Grossbritanniens Ruf für saubere, transparente Märkte macht es zu einem attraktiven globalen Finanzzentrum», hiess es. Dies nun solle gestärkt werden «durch die gezielte, neue Befugnis, Listings zu blockieren, die eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellen». Eine Stellungnahme des Finanzministeriums lag zunächst nicht vor.