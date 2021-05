Britische Wirtschaft schrumpft

(Reuters) Nach einer Schrumpfkur zu Jahresbeginn geht die britische Wirtschaft dank Corona-Impffortschritten auf Erholungskurs. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zwar von Januar bis März um 1,5% zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Doch die Daten für März zeigen einen unerwartet kräftigen Anstieg der Wirtschaftskraft gegenüber dem Vormonat von 2,1%. Dabei spielte die Öffnungsstrategie der Regierung nach dem Winter-Lockdown eine grosse Rolle, die vor allem dem Einzelhandel und der Bauwirtschaft Wachstum bescherte. «Trotz des schwierigen Starts ins Jahr ist das Wachstum im März ein vielversprechendes Zeichen für das was noch kommen mag», sagte Finanzminister Rishi Sunak.

Die Wirtschaftsleistung auf der Insel liegt noch um 8,7% unter dem Vorkrisenniveau von Ende 2019. Die Bank von England geht aber davon aus, dass dieses Jahr ein kräftiger Aufschwung in Gang kommt und Ende 2020 das Vorkrisen-Level der Konjunktur wieder erreicht ist. Dabei soll die weitere schrittweise Öffnung der Wirtschaft helfen: Die Regierung von Premierminister Boris Johnson plant, Ende Juni die Corona-Restriktionen weitgehend aufheben zu können.

Im Schlussvierteljahr 2020 hatte es noch ein BIP-Wachstum von 1,3% gegeben. Belastet wurde die Konjunktur zu Jahresbeginn vom dritten Corona-Lockdown und vom Brexit. Seit Anfang 2021 gilt das Handels- und Kooperationsabkommen mit der EU, das für Unternehmen zahlreiche Änderungen und oftmals mehr Bürokratie bedeutet. Die schwächelnden Ausfuhren nach Europa, dem wichtigsten Markt für britische Exporteure, gelten als Bremsklotz. Der private Konsum wurde von Corona-Beschränkungen ausgebremst. Auch investierten die Unternehmen weniger.

Laut Handelsdaten importierte Grossbritannien im ersten Quartal erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen 1997 mehr Güter aus Ländern ausserhalb der Europäischen Union als aus der EU. Laut ONS ist noch unklar, ob es eine vorübergehende Entwicklung oder ein Trend ist.

Die britische Wirtschaft war 2020 wegen der Pandemie um fast 10% eingebrochen – doppelt so stark wie die deutsche. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet, dass sie in diesem Jahr aber um mehr als 5% wächst. Für Deutschland sagt der IWF ein Plus von 3,6% voraus.