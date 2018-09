Britischer Notenbankchef deutet längere Amtszeit an

(Reuters) Mit Blick auf den anstehenden EU-Austritt Grossbritanniens steht Notenbank-Chef Mark Carney bereit, länger als geplant im Amt zu bleiben. Vor dem Finanzausschuss des Parlaments bestätigte er am Dienstag Berichte, wonach er mit Finanzminister Philip Hammond über dieses Thema gesprochen hat. Carney verwies darauf, dass er seine Zeit an der Spitze der Notenbank bereits wegen des Brexit verlängert habe. «Ich bin gewillt, alles Weitere zu tun, was ich kann, um einen reibungslosen Brexit und einen effizienten Übergang bei der Bank of England zu ermöglichen», fügte er hinzu. Eine entsprechende Erklärung werde voraussichtlich in angemessener Zeit veröffentlicht.

Grossbritannien will Ende März 2019 die Europäische Union verlassen. Die Verhandlungen über den Austritt stockten jedoch zuletzt. Der Kanadier Carney steht seit Juli 2013 an der Spitze der Notenbank. Zunächst wollte er nur fünf seiner acht Amtsjahre absolvieren, entschied sich dann jedoch mit Blick auf den anstehenden Brexit, noch ein Jahr bis Mitte 2019 dranzuhängen.

Vor dem Parlamentsausschuss warnte Carney, auf Grossbritanniens Wirtschaft komme ein Schock zu, falls das Vereinigte Königreich die EU ohne eine vertragliche Regelung verlassen sollte. Dies würde auch die Verbraucher treffen, die sich dann auf jahrelange Einkommensverluste einstellen müssten. Das EU-Ausstiegsvotum der Briten von 2016 hat dazu geführt, dass das Pfund auf Talfahrt ging und die Preise auf der Insel stiegen. Zugleich legten die Löhne jedoch nur moderat zu. Carney geht davon aus, dass bei einem harten Brexit ein weiterer Kursverfall droht. Sollte es jedoch eine Einigung mit der EU geben, sei mit einem stärkeren Pfund zu rechnen, sagte er.