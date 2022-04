Brotpreisanstieg nicht unterschätzen

Seit über einem Jahr leidet die Weltwirtschaft unter Lieferengpässen und Ausfällen in den Produktionsketten. Nun bahnt sich die nächste Störung an. Sie betrifft die Lebensmittel. Wegen des Ukrainekrieges fehlen Getreide und Düngemittel. Agrarbetriebe und Nahrungsmittelproduzenten bekommen das zu spüren. Sie können ihre Speicher nicht mehr auffüllen, die Produktion lahmt, und die Preise steigen.

Auch Teigwaren und Speiseöl

Der Preisanstieg ist auch bei uns angekommen. Brot, Teigwaren und Speiseöl haben sich in der Schweiz spürbar verteuert. Hersteller von Lebensmitteln müssen neben den gestiegenen Energiepreisen einen zusätzlichen Kostenschub in der Produktion verkraften. Sie passen ihre Preise nach oben an.

Noch betrifft der Preisschub nur Nischen im Landesindex der Konsumentenpreise – im wichtigsten Mass für die Inflation. Den Anstieg deshalb als gesamtwirtschaftlich irrelevant zu bezeichnen, wäre jedoch falsch. Der Preisdruck nach oben wird in den kommenden Monaten zwangsläufig immer mehr Lebensmittel erfassen. Ähnlich wie beim Benzin handelt es sich zudem um Waren des täglichen Gebrauchs.

Hartnäckigkeit unterschätzt

Verbraucher erleben die Teuerung also alltäglich von neuem. Das prägt die subjektive Inflationserwartung. Ausserdem wissen wir inzwischen, wie sehr die Hartnäckigkeit der ersten Inflationswelle unterschätzt wurde. Wir sollten uns daher auf einen substanziellen Kaufkraftverlust auch in der Schweiz vorbereiten, auch wenn ein um 50 Rappen teurer gewordener Laib Brot auf den ersten Blick als vernachlässigbarer Effekt erscheint, der den Wirtschafsverlauf kaum aus der Bahn werfen sollte.