Brüssel will Verschiebung der Medtech-Zulassungsregeln

(AWP) Die EU-Kommission hat am Freitag vorgeschlagen, die neuen EU-Regeln für die Zulassung von Medizinprodukten (MDR) um ein Jahr zu verschieben. Grund dafür ist die Coronakrise. Schweizer Medtech-Firmen kommt das sehr entgegen.

Angesichts der aktuellen Situation sei die EU-Kommission für pragmatische Schritte bereit, sagte EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas gemäss einer Mitteilung. Neu sollen die Zulassungsregeln demnach nicht bereits schon im kommenden Mai, sondern erst am 26. Mai 2021 in Kraft treten.

«Der heutige Entscheid ist eine notwendige Massnahme in diesen äusserst ungewöhnlichen Zeiten», sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides.

Denn alles, was «die Erhältlichkeit von sicheren und wichtigen medizinischen Geräten» beeinträchtigen könnte, müsse verhindert werden. Damit spielt Kyriakides darauf an, dass es bereits zuvor, ohne Coronakrise, grosse Probleme bei der Umsetzung der neuen Regeln gegeben hatte.

Zu wenig Zertifizierungsstellen

Aktuell gibt es nämlich zu wenig Zulassungsstellen, so dass es die Medtech-Firmen, die Skalpelle, aber auch Beatmungsgeräte, Mundschutzmasken und Gummihandschuhe produzieren, nicht mehr geschafft hätten, ihre Produkte wie verlangt rechtzeitig zertifizieren zu lassen. Hinzu kommen nun etwa auch noch Lieferengpässe aufgrund der Coronakrise.

Deshalb hatte sich der europäische Medtech-Dachverband auf Drängen des deutschen Dachverbands BVMed bei der Brüsseler Behörde um eine Verschiebung gebeten.

Bevor die neuen Zulassungsregeln definitiv verschoben werden können, müssen noch die EU-Staaten und das EU-Parlament dem Vorschlag der EU-Kommission zustimmen.

Schweizer Unternehmen entlastet

Für die Schweizer Medizinindustrie sind das gute Neuigkeiten. Denn auch sie müssen sich wie die EU-Firmen auf die neuen EU-Regeln vorbereiten und kämpfen zudem mit den Auswirkungen der Coronakrise.

Hinzu kommt aber bei den Schweizer Firmen, dass sie zusätzlich mit dem Verlust ihres privilegierten Zugangs zum EU-Binnenmarkt rechnen müssen. Dieser Verlust ist mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden.

Hintergrund ist der aus EU-Sicht ungenügende Fortschritte beim institutionelle Rahmenabkommen. Die EU will daher nicht mehr einfach so bestehende Abkommen aktualisieren. In Bern war man daher davon ausgegangen, dass die Medizintechnik-Branche erstes Opfer dieser Politik werden würde – wegen der Nicht-Aktualisierung des Abkommens über technische Handelshemmnisse (MRA).