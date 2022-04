Brüssels Leiden am «Viktator»

Brüssels Bürde heisst Budapest. Die EU-Kommission hängt der ungarischen Regierung ein Rechtsstaatsverfahren an; das ist der neuste Schritt auf dem Weg gegenseitiger Entfremdung. Ob und inwieweit er angemessen ist, sei hier nicht erörtert; gewiss aber kommt die Eskalation zur Unzeit. Ministerpräsident Viktor Orbán (den namhafte hiesige Publikationen stets falsch schreiben – nicht entscheidend, aber bezeichnend) ist gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen, wie fair oder unfair sie auch gewesen sein mögen; eine Mehrheit trägt ihn zweifellos. Vor allem aber: Der «Viktator», wie ihn manche Landsleute nur halb im Spass nennen, ist der letzte mächtige Männerfreund des Kremlherrn westlich der Ukraine.

Orbán hat auch daran mitgewirkt, sein Land energietechnisch nahezu vollständig von Russland abhängig zu machen. Dieser Tage soll er mit Putin telefoniert, ihn um einen Waffenstillstand gebeten und eine Friedenskonferenz in Ungarn angeregt haben. An Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine fehlt es in Ungarn nicht, aber die offizielle Solidarität der Regierung Orbán mit der Ukraine beschränkt sich auf das Einhalten der EU-Sanktionen. Woher die befremdliche Zuneigung zu Moskau bzw. die sonderbare Abneigung gegen Kiew?

Geschichte und Geschichtspolitik, auch hier. Orbán, Jahrgang 1963, machte sich zu Wendezeiten einen Namen als Oppositioneller, wozu selbst in der «lustigsten Baracke des Ostblocks», wie die damalige Volksrepublik etwa genannt wurde, einiger Mut gehörte. Ungarn gehört unterdessen zur EU und zur Nato, und Orbán hat auch nicht die Absicht, das zu ändern; er weiss selbstredend von 1956 und 1848. Im Jahr 1956 walzten sowjetische Panzer den Aufstand gegen das kommunistische Regime nieder, Zehntausende flohen, etliche davon in die Schweiz. Im Revolutionsjahr 1848 erhob sich das ungarische Volk gegen die Vorherrschaft der Habsburger, was Österreich schliesslich mit russischer Kameradenhilfe niedersäbelte: Zar Nikolaus I. war allergisch auf alles Freiheitliche und auch sonst ein Typ à la Putin.

Magyaren im ukrainischen Transkarpatien

Doch für Orbán, längst nicht mehr schlankweg liberal, ist eine andere Jahrzahl wichtiger: 1920. Damals musste Ungarn im Schloss Trianon, bei Versailles, ein Friedensdiktat unterzeichnen, das ihm zwei Drittel des Territoriums amputierte. Grosse ungarische Volksgruppen fanden sich danach besonders in Rumänien und in der neugegründeten Tschechoslowakei wieder. Das von US-Präsident Woodrow Wilson geforderte Selbstbestimmungsrecht der Völker galt für die Magyaren faktisch nicht – dem Land wurde von der bornierten Entente übel mitgespielt. Zwar betrieb «Transleithanien» (in der Doppelmonarchie) eine robuste Magyarisierungspolitik, doch gemessen an der Behandlung mancher ungarischer Minderheiten nachher, besonders etwa unter Rumäniens rotem Despoten Ceaușescu, war das eine Labsal.

«Trianon» bestimmte auch, dass Transkarpatien an die Tschechoslowakei fiel. 1938 kam ein Teil davon an Ungarn zurück, doch schon 1945 gelangte das Gebiet an die Sowjetunion, seit 1991 ist es ukrainisch. Dort lebt heute noch eine ungarischsprachige Minderheit. Seit Kiew vor ein paar Jahren ein neues Bildungsgesetz angekündigt hat, das den Gebrauch der ukrainischen Sprache forciert – zulasten primär des Russischen, was Putin flink mit Genozid gleichsetzt, aber auch des Ungarischen –, ist Feuer im Dach. Ukrainische Nationalisten wiederum, die besonders im Westen des Landes verankert sind, richten ihre herzhafte Abneigung zudem zwar vor allem gegen die Russen, aber auch gegen die Magyaren.

So kommt es, dass der Ukraine im Westen ein misstrauisch bis leicht revanchistisch gesinnter kleinerer Nachbar gegenübersteht, der gelegentlich mit dem grossen Feind turtelt. Es gibt in Ungarn Leute, die davon fantasieren, der schurkische Druck der Russen könnte den Ukrainern Zugeständnisse in Sachen «Kárpátalja» abnötigen. Immerhin kann und wird die ungarische Armee, der Honvéd, über niemanden herfallen.

Ähnliches Weltbild

So kommt es ferner, dass in Ungarn selbst jetzt noch, zu Kriegszeiten, weit mehr als im Westen die Rede ist von der Dysfunktionalität des ukrainischen Staats, von ukrainischem Oligarchenunwesen und Korruption (was mit Blick auf Orbáns Gschaftlhuberei der Ironie nicht entbehrt). So kommt es schliesslich, dass die in der Tat heikle Ukrainisierungspolitik, wiewohl im Westen kein Thema, in Ungarn stark kritisiert wird – wenigstens ist Putin finster entschlossen, die Ukraine zu entukrainisieren. Hätte er am Ende Erfolg damit, hülfe das freilich Minderheiten wie den Magyaren, Rumänen, Polen, Bulgaren, Tataren usf. nichts, sie würden stattdessen russifiziert.

Mit dem Trianon-Trauma lässt es sich hervorragend Stimmen holen, was Premier Orbán denn auch mit Fleiss tut. Darin ist er Putin mit seiner allrussischen Fantasterei – ein Volk, ein Reich, ein Führender, von Kaliningrad bis Chabarowsk – nicht ganz unähnlich. Auch das wertkonservative, vaterländische Weltbild des Viktators ist demjenigen des Diktators kongenial. EU- und Nato-Mitgliedschaft hin oder her: Im Naserümpfen über westlichen Liberalismus ist man sich nahe, was ja auch die polnische Regierung zeigt. Bloss ist die jetzt entschieden proukrainisch und antirussisch, dementsprechend neuerdings Orbán-skeptisch.

Westliche Unkenntnis

Ferner dürfte auch Orbán ein Ressentiment gegen den Westen hegen, ausgerechnet wegen 1956. Damals waren die Amerikaner mit der Suezkrise befasst und nahmen ihre auf Abwege geratenen Verbündeten, Grossbritannien und Frankreich, an die Kandare. Washington sandte zwar aufmunternde Signale an die ungarischen Freiheitskämpfer, die sich daraufhin falsche Hoffnungen machten, intervenierte dann jedoch nicht und verzichtete auf Handelssanktionen gegen die Sowjets. Das roch nach Verrat und ist bis heute nicht vergessen.

Bezeichnend ist das häufige Vernachlässigen des accent aigu übrigens deshalb, weil es westliche Herablassung und Geringschätzung signalisiert – französische oder spanische Namen dagegen werden peinlich gepflegt. Dazu passt die verbreitete Unkenntnis der Geschichte, Kultur und Gestimmtheit postkommunistischer Gesellschaften in Mittel- und Osteuropa. Vieles, was diesseits der alten Demarkation wichtig ist oder als wichtig zelebriert wird, gilt jenseits als typische Überspanntheit von Wohlstandversehrten; vieles, was im Osten dazugehört, etwa Nationalbewusstsein, gilt im Westen als passé. Auch Orbán wird irgendwann Geschichte sein, doch die geschichtlichen Kräfte werden weiter wirken.