Bucher Industries erreicht 2021 eine Spitzenmarge

Die Industriegruppe Bucher verzeichnete 2021 eine kraftvolle Erholung, die Umsatz (+16%) und Auftragseingang (+39%) auf neue Rekorde hievte. Lieferketten- und Logistikprobleme sowie Personalengpässe machten sich auch bei Bucher bemerkbar, doch seien sie gut bewältigt worden, wie das Unternehmen schreibt. In allen fünf Divisionen übertrifft der Bestellungseingang nun den Umsatz, was ein gutes Vorzeichen für 2022 ist. Die Divisionen Kuhn Group (Landtechnik) und Hydraulics (Hydraulikkomponenten) verzeichneten einen Umsatzzuwachs um über 20%, die Bestellungen stiegen dort zwischen 30 und über 50%. Die Betriebsgewinnmarge dürfte die im Herbst abgegebene Prognose von >10% erreichen (die Gewinnzahlen veröffentlicht Bucher am 2. März). Damit kann Bucher erstmals seit 2013 wieder eine zweistellige Marge ausweisen (damals allerdings noch zu IFRS-Buchführungsregeln, heute Swiss GAAP FER). Heruntergerechnet auf den Gewinn pro Aktie sollten 2021 um 27 Fr. möglich sein – mehr als bisher erwartet. Bereits jetzt wagt Bucher einen Blick auf 2022 und erwartet einen leicht höheren Umsatz, erneut eine zweistellige Betriebsmarge, aber einen etwas niedrigeren Gewinn. Wird von einem Gewinn pro Titel von 26 Fr. für 2022 ausgegangen, so sind die Valoren (die 10% unter dem Hoch von letztem Jahr notieren) mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 bewertet. Das ist attraktiv. Kursrücksetzer, provoziert durch die gegenwärtige Börsenschwäche, sollten für Käufe genutzt werden.

