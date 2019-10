Bucher Industries wächst gedrosselt

Wieder einmal bewährt sich die Diversifikation von Bucher. Während in den drei Divisionen Kuhn, Municipal und Hydraulics die Aufträge in den ersten neun Monaten zwischen 5,7 und 22,8% nachgeben, kann die Division Emhart einen Auftragszuwachs von 19,6% melden. Die kleine Sparte Specials kommt auf ein Plus von 2,3%. Das sorgt zumindest für etwas Gegendruck zum Abwärtstrend, der etwa bei Hydraulics mit einem Orderrückgang um 22,8% und einem um 38% gesunkenen Auftragsbestand sehr ausgeprägt ist. Das alles deutet auf weiter sinkende Ergebnisse auf Gruppenebene in den nächsten Quartalen hin. Den Aktien fehlt es dadurch an Impulsen für eine Höherbewertung.

