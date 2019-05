Bucher kauft in China

(AWP) Die Industriegruppe Bucher (BUCN 333.6 0.91%) baut das Geschäft mit Kommunalfahrzeugen der Division Bucher Municipal in China aus und kauft den Hersteller von Kanalreinigungsfahrzeugen Zynkon.

Mit dem Zukauf erhalte Bucher den Zugang zum wachsenden chinesischen Markt für Kanalreinigungsfahrzeuge, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Die Nachfrage nach einem besser unterhaltenen Kanalsystem in China werde zu weiterem Wachstum führen.

Die Hauptprodukte von Zynkon sind den Angaben zufolge Hochdruckspühlfahrzeuge, Saugreinigungsfahrzeuge und kombinierte Saugspühleinheiten, die für den chinesischen Markt hergestellt werden. Diese ergänzten die Palette von Bucher Municipal.

Das privat geführte Unternehmen Zynkon hat den Sitz in der chinesischen Stadt Wuhan und erzielte im vergangenen Jahr mit rund 110 Mitarbeitenden einen Umsatz von umgerechnet 14 Mio. Fr. Einen Preis für den Zukauf nennt Bucher in der Mitteilung nicht. Der aktuelle Geschäftsführer soll in seiner Position verbleiben.