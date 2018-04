Bucher legt zu

(AWP) Die Industriegruppe Bucher (BUCN 379.6 -3.06%) hat im ersten Quartal 2018 sowohl deutlich mehr Aufträge als auch mehr Umsatz eingefahren als im entsprechenden Vorjahresquartal. Vorteilhafte wirtschaftliche Entwicklungen, vor allem in Europa, sowie ein im Vergleich zum ersten Quartal 2017 spürbar verbessertes Investitionsklima hätten den Jahresauftakt des Konzerns geprägt.

Konkret zog der Auftragseingangs um knapp 18% auf 748 Mio. Fr. an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz erhöhte sich gleichzeitig um gut 17% auf 721 Mio. Fr. Die im letzten Jahr beginnende Erholung des Marktes für Landtechnik in Europa habe angehalten. Und auch stabilisierte Milch- und Fleischpreise hätten der Nachfrage auf dem Kontinent positive Impulse verliehen.

Schliesslich habe sich auch die starke Nachfrage nach Kommunalfahrzeugen, hydraulischen Komponenten und Glasformungsmaschinen in den ersten Monaten des neuen Jahres fortgesetzt. Und der Bedarf an Anlagen zur Wein- und Fruchtsaftherstellung sowie Automationslösungen habe ebenfalls deutlich angezogen. Bucher habe auch vom stärkeren Euro profitiert, hiess es.

Bucher hat damit die Erwartungen der Analysten beim Auftragseingang klar übertroffen, beim Umsatz allerdings nicht ganz erreicht. Der AWP-Konsens für den Auftragseingang lag bei 700 Mio. Fr. und für den Umsatz bei 731 Mio. Fr.

Kuhn-Gruppe mit mehr Aufträgen

Nach Divisionen betrachtet stieg bei der im Markt für Landtechnik tätigten Kuhn-Gruppe der Auftragseingang um gut 17% auf 263 Mio. Fr., der Nettoumsatz legte um knapp 10% auf 315 Mio. Fr. zu. Ein besonders erfreuliches Bild habe sich dabei in Westeuropa präsentiert. So setzte sich in Frankreich die Erholung weiter fort, nachdem das Land im letzten Jahr noch unter den schlechten Ernten von 2016 gelitten hatte.

Etwas weniger positiv war die Situation im ersten Quartal für Kuhn in Nordamerika. Dort beanspruche der Ackerbau vor allem aufgrund von guten Ernten und hohen Lagerbeständen noch Zeit zur Erholung. Die Landwirte kämpften entsprechend weiterhin mit tiefen Einkommen. Zurückhaltung sei schliesslich auch in Brasilien zu spüren gewesen.

Bucher Municipal steigerte derweil den Auftragseingang sogar um gut 24% auf 136 Mio. Fr. und den Umsatz um 35% auf 118 Mio. Fr. Hier hatte die positive Wirtschaftslage in Europa und Australien die Nachfrage nach Kommunalfahrzeugen angekurbelt.

Emhart Glass mit leichten Rückgang

In der Sparte Bucher Hydraulics legte der Auftragseingang im ersten Quartal um gut 19% auf 176 Mio. Fr. zu, der Nettoumsatz um knapp 17% auf 158 Mio. Fr. Die Nachfrage nach hydraulischen Komponenten in Europa, Nordamerika und Asien habe sich im ersten Quartal 2018 auf einem aussergewöhnlich hohem Niveau bewegt, so das Unternehmen.

Etwas weniger positiv sieht die Entwicklung dafür bei Bucher Emhart Glass aus. Hier ging der Auftragseingang um knapp 1 Prozent auf 101 Mio. Fr. zurück. Trotzdem zeigt sich das Unternehmen zufrieden. Das im ersten Quartal 2017 erzielte Niveau sei bereits hoch gewesen und man habe es trotz projektbedingter Schwankungen auch 2018 «praktisch wieder erreichen» können. Der Nettoumsatz legte um 25% auf 87 Mio. Fr. zu.

In der Sparte Bucher Specials stieg der Auftragseingang schliesslich um gut 37% auf 86 Mio. Fr., der Nettoumsatz um knapp 19 Prozent auf 62 Mio. Fr.

Mehr Umsatz erwartet

Im Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gibt sich das Unternehmen optimistisch. Man rechne mit «insgesamt anhaltend positiven Marktentwicklungen», heisst es. So erwarte der Konzern für das laufende Jahr den auch weiterhin eine Steigerung des Umsatzes, wie bereits im Rahmen der bisherigen Zielsetzug im März bekannt gegeben worden war. Und auch das Konzernergebnis soll 2018 zulegen.

Nach Sparten betrachtet rechnet Bucher allerdings mit einem negativen Einfluss von Unsicherheiten in Nordamerika auf die Betriebsgewinnmarge bei der Kuhn Group. Bei Bucher Municipal gehe man von «einer anhaltend positiven Entwicklung» aus. Gleiches gilt auch für Bucher Hydraulics, Bucher Emhart Glass sowie Bucher Specials.

Die komplette Historie zu Bucher finden Sie hier. »