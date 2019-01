Bucher übertrifft Erwartungen

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.

Bucher meldet für 2108 starke Umsatz und Bestellungszuwächse für 2018 in der Vorabmeldung zum Jahresergebnis 2018, die bloss Umsatz und Bestellungen enthält. Doch mit der Angabe, dass das Konzernergebnis (damit ist der Reingewinn gemeint) «deutlich» gestiegen sei, übertrifft Bucher die bisher gemachten Angaben. 2018 war demnach ein hervorragendes Jahr. Der Jahresabschluss wird am 6. März veröffentlicht. Für 2019 gibt Bucher bereits erste Indikationen zur Geschäftsentwicklung in allen Divisionen ab. Diese deuten insgesamt auf ein gehaltenes Ergebnis hin. Weil Bucher die Rechnung ab 2019 auf Swiss GAAP FER umstellt, wodurch Amortisationen entfallen, werde sich der Reingewinn um wenige Prozente erhöhen» schreibt Bucher. Das alles liegt im Bereich der Erwartungen. Die Umstellung auf Swiss GAAP FER wurde auch schon im Sommer kommuniziert. Mit einem KGV von 14 für 2019 sind die Aktien weiterhin ein Kauf.