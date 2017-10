Bucher zieht deutlich mehr Aufträge an Land

(AWP) Der Industriekonzern Bucher (BUCN 367.5 -0.41%) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 deutlich mehr Aufträge an Land gezogen und auch mehr Umsatz erzielt. Der Auftragseingang nahm um knapp 21% auf 2,04 Mrd. Fr. zu und der Umsatz um 7,7% auf 1,94 Mrd. Fr., wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Bereinigt um Währungseffekte und bereinigt zusätzlich um Akquisitions- und Devestitionseffekte ergaben sich nur minimal tiefere Wachstumsraten. Der Auftragsbestand per Ende September lag mit 831 Mio. Fr. um 23% über dem Wert von Ende Juni.

Mit dem ausgewiesenen Zahlenset hat Bucher die Erwartungen der Analysten übertroffen, insbesondere beim Auftragseingang sehr deutlich. Die Experten hatten im Schnitt (AWP-Konsens) mit einem Auftragseingang von 1,93 Mrd. Fr. und einem Umsatz von 1,92 Mrd. Fr. gerechnet.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hätten sich die Märkte belebt, heisst es zur Begründung. In der Landwirtschaft, in der die grösste Sparte Kuhn Group tätig ist, hätten höhere Milch- und Fleischpreise dazu beigetragen. Parallel dazu sei die Bereitschaft der Städte und Kommunen gestiegen, in Kommunalfahrzeuge der Sparte Bucher Municipal zu investieren. Auch die Segmente Hydraulics und Emhart Glass trugen zum Auftrags- und Umsatzwachstum bei. Nur die kleine Sparte Specials erhielt in der Berichtsperiode weniger Aufträge.

Für das Gesamtjahr 2017 werden die Ziele bestätigt. Das Management erwartet weiterhin eine Umsatzsteigerung und eine Verbesserung der Betriebsgewinnmarge.

Die komplette Historie zu Bucher finden Sie hier. »