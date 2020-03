Buffett weiss es

Am Montag schrammte der Swiss Market Index (SMI (SMI 9529.05 3.61%)) nur einen Millimeter am Bärenmarkt vorbei. Noch mal Glück gehabt, kann man da nur sagen. Doch auch wenn die Kurse am Dienstag wieder nach oben schossen, ist der Spuk am Aktienmarkt noch nicht vorbei. Ein Bärenmarkt scheint nur eine Frage der Zeit. Die Psychologie hat den Markt fest im Griff. Die Ungewissheit setzt viele Finanzmarkttheorien vorübergehend ausser Kraft. Eine ungemütliche Situation.

Wie so oft in unsicheren Zeiten lohnt es sich, einen Blick auf die Strategie von Warren Buffett zu werfen, dem wohl berühmtesten Value-Investor und dem Sinnbild für Beständigkeit. In seinem jüngsten Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (BRK.A 290005 -6.72%), den er am 22. Februar unterzeichnet hat, schreibt er: «Manchmal fallen Aktienmärkte 50% oder gar mehr. Doch langfristig sind Aktien die beste Wahl für jeden Anleger, der dazu nicht geliehenes Geld benutzt und seine Emotionen im Griff hat. Für alle anderen: Nehmt Euch in Acht.»

Es geht also um Emotionen. Sie völlig auszuschalten, ist nicht einfach, doch wenn es um Aktien geht, ist das der einzig richtige Weg. Wer sich jetzt überlegt, einzusteigen oder umzuschichten, der sollte analytisch vorgehen. Ist die Bilanz verschuldet, die Dividende gesichert, die Bewertung günstig? Und zuletzt noch: Befindet sich das Unternehmen im Zentrum der Coronakrise?

Ein kleiner Leitfaden: «Finanz und Wirtschaft» hat Ihnen vergangene Woche fünf Aktien präsentiert, die auch in der Krise kaufenswert sind. An der Empfehlung hat sich nichts geändert. Unsere Favoriten: Lonza (LONN 377 2.67%), Roche (ROG 306.95 2.74%), Swiss Life (SLHN 415.3 4.93%), BKW (BKW 84.9 2.04%) und Cembra (CMBN 104.5 3.47%) Money Bank.