Buffett wird grösster Aktionär der Bank of America

(Reuters) Star-Investor Warren Buffett ist zum grössten Aktionär der Bank of America (BAC 23.58 -0.59%) (BofA) aufgestiegen und wird damit noch einflussreicher in der US-Finanzbranche. Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (BRK.A 268090 0.02%) hat Optionen zum Kauf von 700 Mio. BofA-Anteilsscheinen ausgeübt, wie das Geldhaus am Dienstag mitteilte. Der Deal ist lukrativ für den Milliardär aus Nebraska, der am Mittwoch 87 Jahre alt wird. Denn das Geschäft erlaubt ihm, die Papiere zu jeweils 7,14 $ zu erwerben – deutlich unter dem aktuellen Börsenkurs von fast 24 $. Berkshire Hathaway kontrolliert damit Reuters-Daten zufolge rund 6,6% der Anteile an der zweitgrössten US-Bank.

Zudem ist Buffett mit 10% bei Wells Fargo, der Nummer drei der US-Branche engagiert. Auch bei der führenden Investmentbank Goldman Sachs (GS 219.96 -0.18%) ist Buffett beteiligt. Er steht Berkshire Hathaway seit 1965 vor und hat das Unternehmen mit zahlreichen renditeträchtigen Investments zu einem der weltgrössten Anleger aufgebaut.