Bulle gegen Bär

Für Aktienanleger ist es die Frage der Stunde: Ist der Bulle zurück? Oder ist der Aufwärtstrend seit Mitte Juni eine Bärenmarktrally? Mit Sicherheit wissen das die Investoren erst im Nachhinein. Doch es gibt Indikatoren, die einen Hinweis geben, ob es sich eher um einen Bären- oder um einen Bullenmarkt handelt.

Zuerst aber ein Blick zurück. (siehe Box unten.) Der Bärenmarkt startete an Wallstreet am 3. Januar. Der marktbreite Aktienindex S&P 500 schloss auf dem Rekordhoch von 4797 Punkten. Bis am 16. Juni verlor er dann 23% und erreichte mit 3667 Punkten das bisherige Tiefst dieses Bärenmarktes. In den zwei Monaten danach legte der Index bis am 16. August 17% zu, bis er in den vergangenen Tagen auf Widerstand stiess. Die Frage ist nun, ob das Tief vom 16. Juni neuerlich unterschritten wird; dann befinden wir uns in einem Bärenmarkt. Falls nicht, übernahm Mitte Juni der Bulle.

Marktbreite

Ein Aufwärtstrend steht auf einem soliden Fundament, wenn er von vielen Aktien ­getragen wird. Je breiter abgestützt, desto besser. Ende vergangener Woche notierten erstmals seit April des vergangenen Jahres mehr als 90% der Aktien aus dem S&P 500 über dem Fünfzigtagesschnitt. Auch der Anteil der Aktien über dem Zweihunderttagesschnitt stieg zuletzt markant.