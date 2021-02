Bullenritt

Was derzeit an den Finanzmärkten abläuft, weckt Erinnerung an frühere Preisblasen. Fundamentaldaten scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Es wird gezockt und spekuliert, als gäbe es kein Morgen. Trotz der Pandemie eilen die Börsen von Rekord zu Rekord, ungeachtet der zum Teil irrwitzigen Bewertungen.

Wegen solchen offensichtlichen Exzessen dem Aktienmarkt den Rücken zu kehren, wäre aber falsch. Es mag abgedroschen klingen, doch es gibt kaum eine bessere Alternative, wenn die Zinsen unter null sind. Irgendwo muss das ganze Geld ja hin, das Notenbanken und Regierungen in die Wirtschaft pumpen. Ob damit die grösste Blase aller Zeiten geschaffen wird, werden wir erst viel später erfahren, wenn sie einmal platzen sollte. Doch davon sind wir weit ­entfernt.

Das beste Argument für die Fortsetzung des Bullenritts ist der Konjunkturzyklus. Wegen der Coronarezession steht dieser erst ganz am Anfang, und nicht in einer Überhitzungsphase wie sonst jeweils am Ende eines Bull-Marktes.

Das Problem der übertriebenen Bewertungen lässt sich umgehen, wenn man nicht blind auf US-Aktien und Tech-Werte setzt. Die Aufholjagd der zyklischen Titel hat begonnen und dürfte angesichts des Konjunkturfrühlings noch weiter laufen. Dazu gehören auch Small Caps.

Aus dem Industriesektor zählen Schneider Electric zu meinen Favoriten. Von der Erholung in China werden die europäischen Autobauer wie etwa BMW (BMW 70.25 -0.47%) profitieren. Einen guten Lauf haben auch die Aktien des schwedischen Bergbaukonzerns Boliden (BOL 309.50 +7.99%). Daran wird sich nicht viel ändern, solange die Industriemetalle weiter steigen.