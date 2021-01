Bund und Banken beraten über neue Covid-Kredite

Die Landesregierung führt mit einigen Finanzhäusern Gespräche über die Wiederauflage des Covid-Kreditprogramms. «Ja, die Gespräche laufen», sagt eine Person, die innerhalb der Grossbank UBS mit dem Programm betraut ist, zu FuW. Auch Credit Suisse bestätigt: «Wir stehen mit dem Bund und den anderen Banken in Kontakt.» Die Grossbanken sowie Raiff­eisen und die Kantonalbanken waren beim ersten Programm die grössten Kreditgeber.

Das Finanzdepartement in Bern bestätigt ebenfalls den Kontakt, der Bundesrat werde «zu gegebener Zeit zum weiteren Vorgehen bezüglich allfälliger Neuauflage der Covid-Kredite informieren». Die Banken sind laut ihrem Branchenverband, der Bankiervereinigung, bereit, ein neues Programm «rasch zu organisieren.» Letztendlich muss aber Bern dafür das Okay geben. Die Frage wird hier sein, ob die bestehenden Massnahmen wie Kurzarbeit oder Härtefallgelder ausreichen. Die Vergabekriterien für Letztere wurden am Mittwoch bei Ankündigung des zweiten Lockdown vom Bundesrat gelockert.