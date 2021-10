Bundesbankchef Weidmann kündigt Rückzug an

(Reuters) Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat nach mehr als zehn Jahren im Amt zur Überraschung von Politik und Finanzwelt seinen Rücktritt angekündigt. Er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung zum Jahresende gebeten, teilte die Bundesbank am Mittwoch mit. Dafür führte Weidmann persönliche Gründe an. «Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als zehn Jahre ein gutes Zeitmass sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen – für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich», schrieb er in einem Brief an die Mitarbeiter. Der 53-Jährige verlässt lange vor dem Ende der regulär bis 2027 laufenden Amtszeit die Kommandobrücke – mit einer Mahnung, auf Inflationsrisiken zu achten: Dieses Thema wird in der EZB angesichts derzeit rasant steigender Preise kontrovers diskutiert.

Wer dem gebürtigen Solinger nachfolgen wird – auch im EZB-Rat – blieb zunächst offen. Laut einer mit der Sache vertrauten Person wurde Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Vormittag persönlich von Weidmann über den Rücktritt informiert. Dieser dankte Weidmann öffentlich für sein «ausserordentliches Engagement» an der Spitze der Bundesbank: «Er hat nicht nur die Geldpolitik in Deutschland und Europa in dieser Zeit massgeblich geprägt, sondern auch die Weiterentwicklung der internationalen Finanzmärkte vorangebracht. Jens Weidmann hat sich um unser Land sehr verdient gemacht.» Auch Kanzlerin Angela Merkel bedauere den Rückzug Weidmanns, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Sie sei vorab von ihm informiert worden. Es sei nun Aufgabe der nächsten Regierung, einen Nachfolger zu finden, «der die stabilitätsorientierte Bundesbank-Politik fortsetzt».

FDP-Chef Christian Lindner, der als nächster Finanzminister gehandelt wird, erklärte, er bedauere den Rücktritt: «Mit ihm war die Deutsche Bundesbank eine wichtige Stimme in Europa. Die FDP empfiehlt Deutschland Kontinuität.» Einen Personalvorschlag wird Insidern zufolge die künftige Bundesregierung machen. Die Verhandler der Ampel-Koalition haben nun bis Ende des Jahres Zeit, sich dazu Gedanken zu machen. Als geeignete Nachfolger für Weidmann werden in der Finanzwelt unter anderen Bundesbank-Vizechefin Claudia Buch oder auch die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel gehandelt.

«Inflationsgefahr nicht aus dem Blick verlieren»

Weidmann war 2011 als Nachfolger von Axel Weber zum Präsidenten der Bundesbank ernannt worden, nachdem sein Vorgänger im Streit über die Krisenpolitik der EZB das Handtuch geworfen hatte. Auch der deutsche Chefökonom Jürgen Stark hatte sich Ende 2011 aus ähnlichen Motiven Knall auf Fall von der EZB zurückgezogen. Stark nannte Weidmanns Rückzug nun sehr verständlich und konsequent. «Niemand kann über mehr als ein Jahrzehnt eine Politik gegen die eigene Überzeugung mittragen», sagte er der «Börsen-Zeitung». Unter Weidmann hatte sich das Verhältnis zwischen der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank in den letzten Jahren Beobachtern zufolge zwar entspannt, doch traten Konfliktlinien im Streit um die weit geöffneten Geldschleusen der EZB immer wieder zutage. Er befand sich dabei zermürbend oft in einer Minderheitenposition bei der Geldpolitik, die die Bundesbank traditionell auf eine eher straffe Linie ausgerichtet sehen möchte. So waren Weidmann und Belgiens Notenbank-Chef Pierre Wunsch im Juli die einzigen im EZB-Rat, die den neuen geldpolitischen Ausblick der Euro-Notenbank bis zuletzt abgelehnt hatten.

EZB-Chefin Christine Lagarde nannte Weidmann einen «guten persönlichen Freund», auf dessen Loyalität sie immer habe bauen können. Zugleich hob sie seine Rolle als Kompromiss-Stifter im EZB-Rat hervor. Weidmann war zwischenzeitlich auch als Nachfolger des früheren EZB-Chefs Mario Draghi gehandelt worden, doch kam der Ökonom nicht zum Zuge: Die Juristin und frühere IWF-Chefin Lagarde löste den Italiener im November 2019 an der Spitze der EZB ab. Weidmann verwies ausdrücklich darauf, dass es ihm immer wichtig gewesen sei, «dass die klare, stabilitätsorientierte Stimme der Bundesbank deutlich hörbar bleibt».

«Weidemann wird fehlen»

Zugleich mahnte er, auf Inflationsgefahren zu achten: Es gelte, nicht einseitig auf Deflationsrisiken zu schauen, sondern «auch perspektivische Inflationsgefahren nicht aus dem Blick zu verlieren». Die Preise im Euroraum sind im September mit 3,4% so stark gestiegen wie seit 13 Jahren nicht mehr. Die EZB strebt eine Rate von 2,0% an und geht zurzeit davon aus, dass der Teuerungsschub schon nächstes Jahr vorbei ist – was manche Experten jedoch bezweifeln. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht zudem die Gefahr, dass die Angst von Firmen und Verbrauchern vor hoher Inflation die Teuerung hierzulande ankurbeln könnte, die zuletzt mit 4,1% bereits so hoch wie seit 1993 nicht mehr war und bis Jahresende weiter steigen dürfte.

Der Bundsbankchef mahnte, eine stabilitätsorientierte Geldpolitik werde dauerhaft nur möglich sein, wenn der Ordnungsrahmen der Währungsunion weiterhin die Einheit von Handeln und Haften sichere, die Geldpolitik ihr enges Mandat achte und nicht ins Schlepptau der Fiskalpolitik oder der Finanzmärkte gerate: «Dies bleibt meine feste persönliche Überzeugung genauso wie die hohe Bedeutung der Unabhängigkeit der Geldpolitik.»

Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer ZEW meint, 2022 könnte den entscheidenden Test bringen, ob die EZB das Ziel der Inflationsbekämpfung ernster nehme als das Interesse der Finanzminister an niedrigen Zinsen und Anleihekäufen: «Hier wird Weidmann fehlen», ergänzte der Ökonomieprofessor.

Reaktionen zum überraschenden Rücktritt von Bundesbankchef Weidmann

Jörg Krämer, Chefökonom Commerzbank (CBK 6.29 -1.21%):

«Jens Weidmann schreibt, dass er aus persönlichen Gründen zurückgetreten sei. Auffällig ist, dass Aussagen über die Geldpolitik in seiner Stellungnahme einen breiten Raum einnehmen. So fordert er, dass Nebenwirkungen der lockeren Geldpolitik stärker in den Blick genommen werden. Ausserdem sollte die EZB nicht einseitig auf Deflationsrisiken schauen. Schliesslich betont er mit Blick auf das in der Krise beschlossene PEPP-Anleihekaufprogramm, dass dessen aussergewöhnliche Flexibilität nur in Notsituationen verhältnismässig sei. Diese Aussage ist wichtig, weil es andere Stimmen im EZB-Rat gibt, die diese Flexibilität auch nach einem Ende des PEPP-Programms bewahren wollen.

Alles in allem macht die Stellungnahme von Weidmann noch einmal die bekannte Tatsache deutlich, dass seine Positionen häufig nicht die Mehrheitsmeinung im EZB-Rat widerspiegeln. Dass sich Weidmann mit seinen Positionen häufig nicht durchsetzen konnte, könnte bei seinem Rücktritt eine Rolle gespielt haben.

Eine neue Bundesregierung wird wohl kaum einen Bundesbankpräsidenten berufen, der im EZB-Rat wieder im Gegensatz zur Mehrheitsmeinung steht. Insofern dürfte der Nachfolger oder die Nachfolgerin Weidmanns weniger falkenhaft sein als Jens Weidmann. Dies macht es sicherlich nicht wahrscheinlicher, dass die EZB auf absehbare Zeit aus ihrer sehr expansiven Geldpolitik aussteigt, obwohl die Inflationsrisiken zuletzt deutlich gestiegen sind.»

Holger Schmiedling, CHefökonom Berenberg Bank:

«Weidmann ist ein prominenter Verfechter einer straffen Geldpolitik im EZB-Rat. Die neue deutsche Regierung wird wahrscheinlich einen weniger strengen Nachfolger ernennen. Vielleicht Isabel Schnabel (derzeit im EZB-Direktorium) oder jemand mit ähnlichen Mainstream-Ansichten. Weidmanns Rücktritt ‘aus persönlichen Gründen’ könnte die Debatte innerhalb der EZB ein wenig mehr in Richtung einer lockereren Geldpolitik lenken. Aber nicht sehr viel. Er ist nicht der einzige Falke im EZB-Rat. Ausserdem wären viele Mitglieder des EZB-Rats bereit, die Ankäufe von Vermögenswerten früher auslaufen zu lassen und die Zinssätze früher anzuheben, als es die derzeitige EZB-Leitlinie vorsieht, falls die Inflation aus Sicht der EZB unerwartet hoch ausfallen sollte. Weidmann wird auch dann noch dabei sein, wenn der EZB-Rat am 16. Dezember entscheidet, um wie viel er die standardmässigen APP-Vermögenskäufe ausweiten und flexibler gestalten wird, wenn die Pandemie-Notfallkäufe (PEPP) ab April 2022 wahrscheinlich auslaufen oder beendet werden.

Weidmann schwankt zwischen der Kritik an der EZB und der Erläuterung der EZB-Positionen in der deutschen Öffentlichkeit. Nachdem er anfangs eine sehr harte Haltung gegenüber unkonventionellen Massnahmen der EZB als Reaktion auf ungewöhnliche Krisen eingenommen hatte, hat er sich in den letzten Jahren etwas zurückhaltender geäussert. Er hat betont, dass er mit der Grundausrichtung der EZB-Politik weitgehend einverstanden ist, auch wenn er sich mehr Sorgen über Inflationsrisiken macht und diese früher als viele andere Ratsmitglieder zurückfahren möchte. Ein neuer Bundesbankpräsident, der mehr mit dem Mainstream der EZB übereinstimmt, könnte es leichter machen, der deutschen Öffentlichkeit die Gründe für die EZB-Politik zu erklären.»

Christian Lindner, FDP-Chef:

«Den Rücktritt von Jens Weidmann bedauern wir. Er stand für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik, deren Bedeutung angesichts von Inflationsrisiken wächst. Mit ihm war die Deutsche Bundesbank eine wichtige Stimme in Europa. Die FDP empfiehlt Deutschland Kontinuität.»

Friedrich Heinemann, ZEW-Institut:

«Der Rücktritt von Jens Weidmann ist ein herber Verlust für den EZB-Rat. Weidmann gehört zu den wenigen Mahnern im Rat, die kontinuierlich vor einer Überforderung der Geldpolitik und einer zu grossen Nähe zur Fiskalpolitik warnen. 2022 könnte den entscheidenden Test bringen, ob die EZB das Ziel der Inflationsbekämpfung ernster nimmt als das Interesse der Finanzminister an niedrigen Zinsen und Anleihekäufen. Hier wird Weidmann fehlen. Die neue Bundesregierung hat eine grosse Verantwortung bei der Neubesetzung. Wenn Deutschland eine geldpolitische Taube in den EZB-Rat schicken würde, wäre das fatal.»