Bundesrat macht Frauen Rentenalter 65 schmackhaft Nachdem die Reform der Altersvorsorge an der Urne gescheitert ist, nimmt der Bundesrat einen neuen Anlauf. Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1,5 % und dem des Frauenrentenalters auf 65 will er die AHV auf Kurs bringen. Die neue Vorlage soll die Altersvorsorge bis 2030 stabilisieren. Danach sei erneut eine Reform nötig, erklärt Bundesrat Alain Berset bei der Medienkonferenz in Bern.