5G-Mobilfunk: Der Ball liegt bei der ComCom

Die Einführung der nächsten Mobilfunkgeneration 5G in der Schweiz rückt näher. Der Bundesrat hat am Mittwoch Änderungen des Nationalen Frequenzzuweisungsplans angenommen. Die neuen Frequenzen sollen gemäss Mitteilung des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) im kommenden Jahr von der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom) vergeben werden – wie genau, ist offen.

Swisscom (SCMN 505 0.4%) und Sunrise (SRCG 83.25 0.3%) hatten vor wenigen Wochen in Gesprächen mit «Finanz und Wirtschaft» bereits ihre Vorstellungen für das Prozedere genannt. «Die Frequenzen sollten aus unserer Sicht früh im Jahr 2018 vergeben werden. Das Format ist nicht bestimmt, wir hoffen, dass es eine Auktion sein wird und jeder Anbieter so ausdrücken kann, welchen Wert die Frequenzen für ihn haben», hatte Swisscom-Finanzchef Mario Rossi im Interview gesagt.

Sunrise will drei gleiche Teile

Ganz anders äusserte sich Sunrise-CEO Olaf Swantee. Er beklagte die «im internationalen Vergleich unübliche Situation, dass der Ex-Monopolist 60% Marktanteil hält». Es wäre daher nur konsequent, so Swantee weiter, «das neue Spektrum in gleich grossen Teilen an die drei Anbieter zu vergeben. Swisscom hat heute bereits mehr als 45% des gesamten Spektrums in der Schweiz. Die Vergabe muss den Wettbewerb fördern, nicht behindern.»

Gemäss Plan des Bundesrats soll der ursprünglich dem Rundfunk vorbehaltene Frequenzbereich von 694 bis 790 Megahertz (MHz) nun breitbandigen Mobilfunkanwendungen dienen. Ebenso wird es möglich sein, künftig auch zusätzliche Frequenzbänder für Mobilfunk zu nutzen. «Wir wissen jetzt, was wir vergeben können und entscheiden im nächsten Schritt, wie das passieren soll», sagt ComCom-Sekretär Peter Bär auf Anfrage.

Tiefere Konzessionsgebühren

Ausserdem zahlen die Schweizer Mobilfunkanbieter Swisscom, Sunrise und Salt künftig tiefere Konzessionsgebühren für die Frequenzen im Bereich von 3 Gigahertz (GHz). Die entsprechende Verordnung wurde vom Bundesrat angepasst. Die Gebühren seien auf einem «international üblichen Niveau» festgesetzt worden, heisst es.

Diese Frequenzen seien für die rasche Einführung der zukünftigen Mobilfunknetze der fünften Generation (5G) ab dem Jahr 2019 von grosser Bedeutung, erklärt das Bakom. Das Amt begründet die Senkung damit, dass die Frequenzen im Vergleich zu den bisher verwendeten tieferen Frequenzen weniger günstige Ausbreitungseigenschaften hätten und zum Beispiel weniger gut für die Mobilfunkversorgung bis ins Innere von Gebäuden genutzt werden könnten.

Überraschung nach der Auktion 2012

An einer früheren Frequenzauktion im Jahr 2012 gab es ein überraschendes Resultat: Swisscom sicherte sich 42% der Frequenzen für rund 360 Mio. Fr. Sunrise hingegen musste für gut ein Viertel der verfügbaren Bänder deutlich mehr hinblättern – die ComCom bezifferte den Preis seinerzeit auf 482 Mio. Fr. Mit 155 Mio. Fr. kam Salt, die damals noch Orange hiess, günstiger weg, erhielt dafür aber auch weniger der tiefen Frequenzbänder, die gute Verbreitungseigenschaften haben.

Sunrise prüfte seinerzeit sogar eine Beschwerde gegen die Auktion. Sie bemängelte, die Methode bevorzuge den Ex-Monopolisten. «Aus unserer Sicht war die letzte Frequenzauktion von 2012 fair», sagte Swisscom-CFO Rossi erst im Oktober diesen Jahres zu «Finanz und Wirtschaft».

Morgen Donnerstag will die ComCom den Bericht der Konsultation zur Spektrumsvergabe publizieren. Zum weiteren Prozedere hält sie sich aktuell noch bedeckt. «Ob es wieder eine Auktion geben wird, steht noch nicht fest», sagt Sekretär Peter Bär.