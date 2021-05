«Bundesrat sollte Notverordnung verlängern»

Bei der Schweizer Börse richten sich die Augen auf Bundesbern. «Wir gehen davon aus, dass der Bundesrat die rechtlichen Möglichkeiten nutzt und die Notverordnung, die bis Ende Jahr gilt, verlängert», sagt Christian Reuss, Head SIX Swiss Exchange und damit der direkte Leiter des heimischen Handelsplatzes. Dieser stand am Anfang der Eskalation zwischen Bern und Brüssel.

Mitte 2019 entzog die EU der Schweizer Börse die Anerkennung (Äquivalenz), um Bern zur Unterschrift des Rahmenabkommens zu bewegen. Damit war es den Händlern in der EU verboten, in Zürich zu handeln. Der Bundesrat konterte mit der erwähnten Notverordnung, die ihrerseits den Handel von Schweizer Aktien in der EU verbot und so ein Schlupfloch im EU-Recht nutzte. Demnach ist es Anlegern erlaubt, Aktien auch an einer Börse ohne Anerkennung zu handeln, wenn es sie nur an diesem einen Handelsplatz gibt.

Verhalten optimistisch

Das hatte den Effekt, dass das gesamte Volumen, das mit Schweizer Aktien bis dahin an Handelsplätzen in der EU gemacht wurde (rund 30%), ausnahmslos an die Schweizer Börse floss. Nach dem Abbruch der Verhandlungen durch den Bundesrat in dieser Woche ist man bei SIX nun verhalten optimistisch, dass der Bundesrat die erwähnte Notverordnung über 2021 hinaus verlängern wird.