Bundesrat verschiebt Finanzierungsquote

(AWP) Die Einführung einer Finanzierungsquote für die Schweizer Banken verzögert sich weiter. Der Bundesrat verschiebt die ursprünglich auf Anfang 2018 vorgesehene Einführung der «Net Stable Funding Ratio» (NSFR) erneut und will nun Ende 2019 darüber befinden. Der Grund sind die Verzögerungen bei der Einführung in der EU und den USA.

Die Einführung einer Finanzierungsquote gehört zur Umsetzung der internationalen Standards des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basler Ausschuss) ins Schweizer Recht, wie das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) am Freitag mitteilte.

Der Bundesrat hatte bereits im November 2017 in Anbetracht der Verzögerungen bei der Einführung der NSFR in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten beschlossen, diese Quote erst später in die Liquiditätsverordnung aufzunehmen. Die internationale Situation sei nach wie vor unverändert, heisst es in der Mitteilung vom Freitag.

Bereits 2014 war in der Schweiz die Mindestliquiditätsquote («Liquidity Coverage Ratio», LCR) eingeführt worden. Als Ergänzung zur LCR, die der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Banken bei kurzfristigen Liquiditätskrisen dienen soll, bezweckt die NSFR eine langfristig stabile Finanzierung.