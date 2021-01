Bundesrat will PostFinance privatisieren

Nicht zielführend und nicht verfassungsmässig. Die bundesrätlichen Vorschläge zur Teilrevision des Postorganisationsgesetzes und zur wirtschaftlichen Gesundung von PostFinance stossen in der Vernehmlassung mehrheitlich auf Ablehnung. Dennoch hält die Regierung am Ziel fest, die schwächelnde PostFinance zu einer vollwertigen Geschäftsbank zu machen und ihr den vollen Einstieg ins Hypothekargeschäft zu ermöglichen. Der Bundesrat schlägt nun zwei Dinge vor, die sich eigentlich gegenseitig ausschliessen. Einerseits will er PostFinance teilweise privatisieren und aus dem Postkonzern herauslösen. Andererseits will der Bund der kapitalschwachen Staatsbank mit einer Kapitalisierungszusicherung aus der Klemme helfen, also eine (befristete) explizite Garantie leisten. Die Vernehmlassung hat zudem einen breiten Konsens darüber gezeigt, dass eine politische Diskussion über die Zukunft der Grundversorgung im Bereich von Post- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen fällig ist. Diese müsste eigentlich am Anfang der PostFinance-Diskussion stehen und nicht am Schluss.