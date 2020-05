Burberry will Boden gutmachen

01 | Erfolgsrechnung: Burberry war in den vergangenen Jahren keine Erfolgsgeschichte. Mit umfang­reichen Massnahmen versuchte der neue CEO Marco Gobbetti, das Traditionsunternehmen wieder auf Erfolg zu trimmen. Er nahm dabei in Kauf, dass in der Übergangsphase Gewinn und Margen ­stagnierten, während Konkurrenten ­deutliches Wachstum vorweisen konnten. In der ­Konsequenz blieben auch die Ausschüttungen an die Aktionäre sehr kon­servativ. Einzig der Buchwert je Aktie stieg über die Jahre kontinuierlich.