Burckhardt erhält mehr Bestellungen

Im wichtigsten Punkt des Halbjahresberichts per Ende September, im Bestellungseingang, hat Burckhardt Compression die Erwartungen grandios übertroffen; nicht nur im Vergleich zum schwachen Vorjahreswert, auch zum Stand von 2019. Darin kommt auch eine spürbar erhöhte Aktivität im Wasserstoffgeschäft zum Ausdruck. Der Umsatz dagegen liegt noch klar unter Vorjahr – der niedrige Auftragseingang in der Vorjahresperiode hinterlässt noch Spuren, tiefere als von Analysten erwartet. Trotz des geringeren Umsatzes ist es dem Unternehmen gelungen, den Bruttogewinn deutlich über das Vorjahresniveau anzuheben und den Betriebsgewinn zu halten – und somit die Margen zu steigern. Zurückzuführen ist das vor allem auf den gewachsenen Umsatzanteil der Services Division; sie ist wesentlich profitabler als das Neumaschinengeschäft der Systems Division. Auch Effizienzgewinne haben dazu beigetragen. Dennoch leidet das Servicegeschäft nach wie vor unter coronabedingten Einschränkungen. Ebenfalls noch nicht richtig in Schwung ist das US-Geschäft, das Investitionsklima in den für Burckhardt relevanten Märkten sei nach wie vor gedrückt. In der Durchsicht der Zahlen überkommt einen so zuweilen das Gefühl, auf einer Achterbahnfahrt zu sein, der Gesamteindruck ist dank des Bestellungseingangs jedoch klar positiv. Auch der Ausblick trägt dazu bei. Das Management erwartet ein starkes zweites Halbjahr, bestätigt den Jahresausblick und auch die mittelfristigen Ziele.

