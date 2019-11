Burckhardt erholt sich weiter

Die Richtung stimmt, das Tempo passt, die Relationen gefallen: Burckhardt Compression steigert sich weiter, wenn auch von einem gedämpften Niveau aus. Gemäss den Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr per 30. September zeigt der Marktführer im Geschäft mit Kolbenkompressoren in allen wesentlichen Belangen Fortschritte. Dazu kommen eine weitere Erhöhung der Relation von Auftragseingang zu Umsatz (Book to Bill Ratio) auf 1,2 sowie eine neuerliche Ausdehnung der operativen Marge auf 6% – was immer noch unbefriedigend ist, aber dennoch einer deutlichen Verbesserung gleichkommt. Doch nicht alles glänzt. Die Umsatzentwicklung der Services Division, die mittelfristig deutlich schneller wachsen soll als die Systems Division, fiel in der Berichtsperiode mager aus. Weil sich zudem in der Systems Division das Vorjahresmuster wiederholt, wonach mehr Umsatz im zweiten als im ersten Semester verbucht wird, blieb deshalb der gemeldete Gesamtumsatz etwas unter den Erwartungen – und mit ihm das Ergebnis. Die Bestätigung der Jahresprognose ist erfreulich, wenn auch nicht überraschend. Berücksichtigend, dass im nächsten Geschäftsjahr auch noch die erheblichen Sonderkosten für Nacharbeiten an Anlagen auf Flüssiggasschiffen wegfallen, ergibt sich so ein insgesamt positives Bild.

Lesen Sie um ca. 14 Uhr die ausführliche Analyse.