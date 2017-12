Burckhardt Compression nennt Mittelfristziele

Lesen Sie um ca. 14 Uhr die ausführliche Analyse.

Das Management von Burckhardt Compression wagt es, sich mittelfristig festzulegen. Das ist ein insofern ein gutes Zeichen, als die Sicht offenbar ausreicht, um überhaupt ein Umsatz- und Margenziel zu formulieren. Selbstverständlich ist das nicht, angesichts der Flaute im Bereich Gastransport und Gaslagerung des wichtigen Marinegeschäfts. In diesem Kundensegment gibt es zu viel Kapazität, die Nachfrage ist entsprechend schwach, der Margendruck hoch. Nun scheint aber eine sanfte Erholung Konturen anzunehmen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Burckhardt Compression seien überzeugt, dass der Markt für Neumaschinen die Talsohle erreicht habe, heisst es in der Meldung über die vom Verwaltungsrat verabschiedete Mittelfristplanung. Was Burckhardt Compression mittelfristig erwartet, versetzt einen allerdings nicht in Hochstimmung. Das Umsatzziel von 700 Mio. Fr. bedeutet ein durchschnittliches Jahreswachstum von rund 4,5% – inklusive Konsolidierung von Arkos Field Services. Das angestrebte Margenband von 10 bis 15% liegt (erwartungsgemäss) unter dem langjährigen Durchschnitt, entspricht aber trotzdem einer deutlichen Steigerung – für das laufende Geschäftsjahr werden bloss 6 bis 9% angestrebt. Mehr Details dazu sowie zu den strategischen Schwerpunkten für die beiden Divisionen (Systems und Services) will das Management zusammen mit einer Marktanalyse am 9. Januar präsentieren.