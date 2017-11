Burgener startet Übernahmeversuch

Der Medienunternehmer und Präsident des FC Basel Bernhard Burgener kommt dem Ziel etwas näher, sein kompliziertes Firmenkonstrukt zu vereinfachen. Dabei geht es um die kotierten Gesellschaften Highlight Event & Entertainment und Highlight Communications, beide aus Pratteln, sowie die Constantin Medien aus München. Burgeners Entscheidung, als Investor den Luzerner Alexander Studhalter (SIAG) ins Boot zu holen, wirft aber neue Fragen auf.

Gemäss einer Mitteilung von Montagabend wollen Highlight Communications (HLC) und SIAG den Aktionären der Constantin Medien (CM) 2.30 € je Titel bieten. Das entspreche einer Prämie von 10,6% zum Schlusskurs vom Montag und von 11,9% zum gewichteten durchschnittlichen Kurs der letzten sechs Monate. Dieser Preis von 2.30 € stand – wie die grundsätzliche Absicht einer Übernahme an sich – schon länger im Raum. Nun soll das Angebot noch im Dezember unterbreitet werden.

Die Marktkapitalisierung der CM beträgt bei einem Preis von 2.30 € rund 215 Mio. €. Allerdings besitzt die Beteiligungsgesellschaft Highlight Event & Entertainment (HLEE), die von Bernhard Burgener kontrolliert wird, bereits knapp 30% an der CM.

Der Streubesitz entspricht einem Wert von 150 Mio. €. Burgeners Widersacher Dieter Hahn, der sich diesem Sommer als Aufsichtsrat und Grossaktionär (knapp 30%) von CM verabschiedet hat, besitzt gemäss Bloomberg-Daten noch 2,2%.

Investor Studhalter ins Boot geholt

Eine Übernahme der Constantin Medien können weder Burgener – seit Sommer auch Präsident des FC Basel – noch die Highlight Communications aus eigener Kraft stemmen. Auf der Suche nach einem Investor ist Burgener nun mit Alexander Studhalter fündig geworden.

Die HLEE hat daher am Montag eine Kapitalerhöhung durchgeführt. 2,47 Mio. neue Aktien wurden zu 13.043 € je Stück von der Studhalter Investment (SIAG) aus Luzern gezeichnet, die damit 28,7% der HLEE erwirbt. Der HLEE fliessen dadurch 32 Mio. € zu. Zusätzlich zur Übernahme der neuen Titel gewährt die SIAG der HLEE ein Darlehen von rund 51 Mio. €.

Die Parteien wollen gemäss der Mitteilung «die Wachstumsstrategie von HLEE, HLC und CM konsequent fortsetzen». Eine neue Beteiligungsstruktur werde Synergien freisetzen. Ein Kernaktionariat sei dem dienlich, heisst es weiter.

Allerdings war von Wachstum in den vergangenen Jahren in keinem der Geschäftsbereiche der kompliziert miteinander verflochtenen Gruppe etwas zu sehen. Der rote Faden: Das Geschäft mit der Vermarktung der Uefa-Champions-League-Übertragungsrechte ist äusserst lukrativ, aber nur stabil ohne nennenswertes Wachstum, das der Constantin Film und des TV-Senders Sport1 ist sehr schwankungsanfällig und wenig bis gar nicht rentabel.

Kernaktionäre sollen in die Verwaltungsräte

Bernhard und Rosmarie Burgener, SIAG und Alexander Studhalter haben einen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen. Er sieht vor, dass die Verwaltungsräte der HLEE, der HLC und der CM mehrheitlich mit Vertretern der Kernaktionäre besetzt werden sollen.

Die Studhalter Investment, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Luzern, ist zu 100% im Besitz des 49-jährigen Alexander Studhalter und wurde von ihm gemeinsam mit seiner Ehefrau Aline Studhalter aufgebaut. Das Ehepaar führt die Gesellschaft gemeinsam, schreibt die Investmentgesellschaft in der Mitteilung weiter. Aline Studhalter genoss eine juristische und notarielle Ausbildung und verfügt über breite Erfahrung im Bereich Investment Management und Investment Development. Alexander Studhalter bezeichnet sich als aktiven Private-Equity- und Immobilieninvestor.

Nähe zum Oligarchen Kerimow

Studhalter (Bruder Philipp ist Präsident des FC Luzern) ist jüngst – erneut – in die Schlagzeilen geraten. Er ist Treuhänder des Oligarchen Suleiman Kerimow, der im Zusammenhang mit den «Panama Papers» aufgetaucht ist, wie die «Luzerner Zeitung» jüngst berichtet hat. Alexander Studhalter präsidiert eine in Luzern ansässige Stiftung des russischen Politikers und Milliardärs, der ein Faible für den Film haben soll.

Gemäss Medienberichten ermittelt die französische Staatsanwaltschaft gegen Kerimow wegen Steuerhinterziehung und in diesem Zusammenhang auch gegen Studhalter. Die «Luzerner Zeitung» publizierte dessen schriftliche Stellungnahme, in der er die Anschuldigungen «selbstverständlich in aller Form» von sich weist. «Ich habe in keiner Art und Weise, weder direkt noch indirekt, jemals jemandem geholfen, Steuergelder zu hinterziehen», schrieb er.

Alle drei Aktien meiden

Ein Sprecher der SIAG versicherte auf Anfrage der «Finanz und Wirtschaft», die Mittel stammten ausschliesslich von Studhalter, mit der Kerimow-Stiftung hätten die Transaktionen nichts zu tun. Für Anleger bleibt die Situation gleichwohl verworren. Amüsantes Detail: Burgener ist Präsident des FC Basel, Aktionär Rolf Elgeti präsidiert den FC Hansa Rostock, und Alexander Studhalter ist der Bruder des Präsidenten des FC Luzern.

Ob die Übernahme der CM tatsächlich gelingt und die Struktur vereinfacht wird, ist abzuwarten. Bis auf weiteres gilt: Hände weg von allen drei involvierten Aktien, also den in Deutschland kotierten Constantin Medien und Highlight Communications und den in der Schweiz kotierten Highlight Event & Entertainment.