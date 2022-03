Burkhalter erhöht Dividende

(AWP) Die Burkhalter Gruppe hat im Geschäftsjahr 2021 deutlich mehr umgesetzt und auch mehr verdient. Damit ist der Rückgang vom Coronajahr 2020 mehr als kompensiert.

Der Umsatz legte um 8,4% auf 539,5 Mio. Fr. zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen das Ergebnis von 2019 deutlich (505,9 Mio), nachdem der Umsatz in der Coronakrise 2020 auf 497,6 Mio. Fr. zurückgegangen war.

Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg gar um 57% auf 29,3 Mio. Fr., und der Reingewinn erhöhte sich um 64% auf 23,9 Mio. Fr. Auch hier übertraf Burkhalter das Ergebnis vom Vorkrisenjahr 2019. Der Gewinn pro Aktie lag bei 3,99 Fr. – und damit über dem Vorjahr (2,40 Fr.) und ebenfalls über dem Niveau von 2019 (3,72 Fr.).

Dank der Gewinnsteigerung können sich die Aktionäre auf eine höhere Dividende freuen. Diese soll nämlich um 1,40 Fr. auf 3,80 Fr. je Aktie angehoben werden. Die ist auch mehr als 2019, als Burkhalter 3,70 Fr. je Aktie ausgeschüttete.

An einer Bilanzmedienkonferenz am Donnerstag will Burkhalter zudem weitere Details zu der geplanten Fusion mit der Poenina Holding bekannt geben. Über den Zusammenschluss mit der Gebäudetechnik-Gruppe soll an der Generalversammlung am 31. Mai abgestimmt werden. Der Zusammenschluss soll bis Ende Juni 2022 vollzogen werden.

