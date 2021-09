BV-Tochter Skan will Profitabilität erhöhen

(AWP) Der geplante Börsengang der BV-Tochter Skan an der Schweizer Börse SIX wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 stattfinden. Dies bekräftigte die BV-Holding am Montag in einem Communiqué. Diese hat am Berichtstag auch weitere Informationen zur Tochter publiziert.

Gemäss der neu aufgelegten Präsentation peilt die in den Bereichen Reinraum- und Isolatorentechnik tätige Skan-Gruppe im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum von 9 bis 11% sowie eine Ebitda-Marge zwischen 13 und 15% an. Letztere soll sich in der mittleren Frist der Marke von 20% annähern.

Im ersten Semester 2021 hatte die Gruppe – unter Ausschluss von Sonderkosten – ein Ebitda von 15,6 Mio. Fr. geschrieben. Bei einem Umsatz von 103,1 Mio. (+10,2%) lag die entsprechende Marge bei 15,2%.