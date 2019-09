BVZ-Aktien auf neuem Höchststand

(AWP) Das Bahn- und Touristikunternehmen BVZ (BVZN 1050 10.53%) bleibt auf Erfolgskurs. So reisten im ersten Halbjahr deutlich mehr Gäste auf dem Netz der Gruppe, das neben der Matterhorn Gotthard Bahn und der Gornergrat Bahn auch den «Glacier Express» umfasst. Ertrag und Gewinn lagen ebenfalls deutlich über dem Vorjahr.

Der Gesamtertrag stieg in der ersten Jahreshälfte 2019 um 11,6% auf 86,1 Mio. Fr. Gleichzeitig nahm der Betriebsaufwand um 10,2% auf 64,6 Mio. zu, teilte die Gruppe am Montag mit. Der Kostenanstieg sei in erster Linie auf Investitionen in die Infrastruktur sowie zusätzliche ertragsbedingte Verkaufsentschädigungen zurückzuführen.

Nach Abzug der Kosten resultiert auf Stufe EBITDA ein um 16% höheres operatives Ergebnis in Höhe von 21,5 Mio. Fr. Unter dem Strich kletterte der Konzerngewinn gar um 41% auf 7,3 Mio.

«Wir haben uns in allen Geschäftsfeldern gesteigert und sind mit der Entwicklung insgesamt sehr zufrieden», resümierte Firmenchef Fernando Lehner im Gespräch mit AWP. Die eigenen Erwartungen seien übertroffen worden.

Mehr Fahrgäste in allen Bahnen

Ein starker Zuwachs verzeichnete das Segment Gornergrat, wo die Zahl der Reisenden um fast 18% auf knapp 1 Mio. Personen anstieg. Dabei lockte die Destination mehr Gäste aus dem Heimatmarkt Schweiz und den USA an. Vor allem in der Zwischensaison erfreut sich die Bahn auch bei Reisenden aus China und Japan zunehmender Beliebtheit.

Mit dem Glacier Express, den die BVZ zusammen mit der Rhätischen Bahn betreibt, reisten im ersten Halbjahr 15% mehr Gäste. Die Nachfrage nach Reisen in der neuen «Excellence-Class» habe sich erfreulich entwickelt, sagte Lehner. In den nächsten Jahren will die Gruppe insgesamt 26 Mio. klassenübergreifend in die Modernisierung investieren.

Im Regionalverkehr zwischen Disentis und Zermatt erhöhten sich die Gästezahlen um 6% auf 3,5 Mio. und der Ertrag nahm um gut 10% auf 28,5 Mio. zu. Auch bei der Matterhorn-Gotthard-Bahn stehen grosse Investitionen an. Die Gesamtkosten für die etappenweise geplante Erneuerung des Rollmaterials werden mit insgesamt 330 Mio. Fr. veranschlagt.

Immobilien als Absicherung

Das Geschäftsfeld Immobilien trug im ersten Halbjahr 2,4 Mio. Fr. zum Gesamtergebnis bei. Der Bau des Wohn- und Geschäftsgebäudes am Bahnhof Andermatt befinde sich dabei «auf der Zielgeraden». Die Eröffnung der Schalter und Detailhandelsflächen sei auf Ende 2019 vorgesehen, heisst es. Im Sommer 2020 sollen dann auch die 58 Wohnungen fertiggestellt sein.

Das Investitionsvolumen für das Projekt beziffert die Gruppe auf rund 36 Mio. Fr. und der angestrebte jährliche Mietertrag soll bei 1,7 Mio. Fr. zu liegen kommen. An der für Bau und Vermarktung zuständigen Andermatt Central AG sind ist BVZ Holding den Angaben zu Folge zur Hälfte beteiligt, je 25% gehören Andermatt Swiss Alps und der Immobilien-Gesellschaft Schmid Holding.

Der Geschäftsbereich Immobilien sei innerhalb der Gruppe ein «stabilisierender Faktor», ergänzte der Firmenchef. Der Fokus liege dabei insbesondere auf Erstwohnungen an den Standorten Andermatt, Brig, Visp und Zermatt.

Trends setzen sich fort

Für das Gesamtjahr 2019 geht die BVZ-Gruppe davon aus, den Schwung aus dem ersten Halbjahr mitnehmen zu können. Die positiven Trends hätten auch im dritten Quartal angehalten, so Lehner. «Wir sind zuversichtlich, dass wir im Gesamtjahr das Wachstum so fortsetzen können.»

An der Börse klettern die BVZ-Aktie nach den Halbjahreszahlen auf einen neuen Höchststand. Bis am Mittag legen die Titel um 5,2% auf 1’010 Fr. zu. Innerhalb der letzten drei Jahre hat sich der Wert der Aktien damit fast verdoppelt.

Die komplette Historie zu BVZ finden Sie hier.»