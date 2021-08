Bye-bye faire Preise…

Viele von uns haben in ihrer ökonomischen Ausbildung gelernt, dass bei einem funktionierenden Markt Angebot und Nachfrage dafür sorgen, dass sich ein Marktpreis ergibt, der dann für alle Marktteilnehmer gilt. Doch wie sieht es aus, wenn auch Algorithmen in den Markt eingreifen und die Preise beeinflussen? Diese Frage findet in der Ökonomie zunehmend Beachtung. Im Vereinigten Königreich hat die staatliche Wettbewerbsbehörde «Competitions & Market Authority« dieses Jahr einen Report veröffentlicht, der aufzeigt, wie Algorithmen Transparenz und Wettbewerb aushebeln können, so dass Konsumenten das Nachsehen haben.

Doch worin besteht dieses Nachsehen genau? Ein erster Punkt betrifft das zunehmende Aufkommen von personalisierten Preisen. Dabei handelt es sich um einen alten Wunschtraum vieler Anbieter, denn im Idealfall kann man jedem Kunden einen Preis gemäss seiner Zahlungsbereitschaft verrechnen. Einem Anbieter entgeht zusätzlicher Gewinn, wenn er den Kunden mit hoher Zahlungsbereitschaft «nur» den allgemeingültigen Marktpreis verrechnen kann. Diese wären ja bereit, einen höheren Preis zu zahlen, was auch zu höheren Einnahmen führt. Versuche, individualisierte Preise durchzusetzen, gab es schon immer. Etwa bei Flugtarifen, wo Airlines Geschäftskunden mit hoher Zahlungsbereitschaft höhere Preise verrechneten als knausrigen Urlaubsreisenden. Dafür hatten erstere dann mehr Flexibilität bei Umbuchungen.