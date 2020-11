Calida findet neuen CEO

Ein deutscher Modeprofi wird CEO der Calida Group. Wie der abtretende Reiner Pichler besitzt Timo Schmidt-Eisenhart den deutschen Pass. Er hat die vergangenen zehn Jahre seiner Karriere aber mehrheitlich in der Schweiz verbracht. Für den US-Kleidergiganten VF Corporation war er zuletzt für die Outdoor-Marken The North Face, Timberland und Napapijri tätig.

Das ist insofern ­interessant, als sich Calida auf den ­Wäschebereich konzentrieren möchte. Deshalb wurden unlängst die weniger profitablen Outdoor-Marken Eider und Oxbow verkauft. Der neue Chef bringt gemäss Medienmitteilung grosse Er­fahrung im digitalen Handel mit – ein zentrales Wachstumsgebiet. In der Coronakrise profitierte Calida von ihrem starken Onlinegeschäft, das bereits ein Drittel am Umsatz ausmacht, wenn man Drittplattformen wie Amazon oder Zalando hinzuzählt.