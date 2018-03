Calida übernimmt weitere Lafuma-Aktien

(AWP) Die Calida-Gruppe habe sich mit Jean-Pierre Millet, einem langjährigen Ankeraktionär von Lafuma, über die Übernahme von dessen Aktienanteilen an Lafuma in Höhe von 7,6% geeinigt, teilte Calida (CALN 36.15 -2.3%) am Freitagabend mit. Der entsprechende Kaufvertrag werde Mitte März 2018 vollzogen. Über finanzielle Einzelheiten werden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Jean-Pierre Millet verbleibe im Verwaltungsrat der Lafuma SA, schreibt Calida weiter. Das Unternehmen mit Sitz in Sursee hatte im Jahr 2013 eine Mehrheit an der französischen Lafuma-Gruppe übernommen und die Beteiligung in der Folge weiter ausgebaut.

